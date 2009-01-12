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Yaşam

Buzul çağına döndük

Alaska'da hava sıcaklığı eksi 78, Slovenya'da ise eksi 49 dereceye düştü.

12 Ocak 2009 02:00

Dünyanın buzul çağına girmekte olduğu uyarıları yapılırken, Alaska'da hava sıcaklığı eksi 78, Slovenya'da ise eksi 49 dereceye düştü.

Slovak yetkililer, halka 'Sokağa çıkmayın ve piercing, küpe gibi metal eşyalar kullanmayın. Aşırı soğuk nedeniyle metal eşyalar teninize yapışabilir' uyarısında bulundu. Alaska'da ise resmi gazetede eksi 78 derecede giyilebilecek botların hangi özelliklere sahip olması gerektiği anlatıldı.

İklim bilimcilere göre, yaşamakta olduğumuz ılıman iklim dönemi yakında bitecek ve dünya 10 bin yıl için buzul çağı koşullarına geri dönecek.

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