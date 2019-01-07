Buzlu zeminde kayıp düştü, hastanede öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Çameli ilçesinde ekmek almak için evinden çıkıp, karla kaplı yolda bakkala doğru yürüyen Ali Alpan (63), buzlu zeminde ayağı kayınca düştü. Başını zemine çarparak ağır yaralanan Alpan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında, Kalınkoz Mahallesi\'nde meydana geldi. Ekmek almak için evinden çıkan Ali Alpan karla kaplı yolda yürürken, buzlanma nedeniyle ayağı kayınca düştü. Başını zemine çarparak ağır yaralanan Alpan, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla, Çameli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Buradaki ilk tedavinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edilen Ali Alpan, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Alpan\'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.