Buzlar kimyasal silaha dönüştü!

T24 - Küresel ısınmayla birlikte eriyen Kuzey Kutbu'ndaki Arktika’nın buzları, kimyasal bir silaha dönüşüyor. Kuzey'de eriyen buzların tuttuğu toksit maddeler serbest kalıyor.



Eriyen buzların sıcak denizlere giden akıntılara karışmasıyla kimyasal toksinler, serbest kalıyor.

Oysa dünya genelindeki zararlı toksinler kutuplarda birikiyor ve soğuğun etkisiyle bölgede hapsoluyordu.



Bilim insanları, kutup bölgesindeki zehir miktarı konusunda endişeli.



Hava sıcaklığının artmasıyla eriyen buzlarda biriken zirai ilaç DDT, böcek ilacı ve endüstri kimyasalı PCBs'nin yanı sıra insan sağlığını tehdit eden klordan maddesi sızıyor.



Bu maddeler, 2004’teki Stockholm toplantısında doğayı kalıcı kirletenler olarak tanımlanmış ve yasaklanmıştı.



Bu kimyasallar, doğrudan kansere, sorunlu doğumlara sebep oluyor ve doğada çözülmesi uzun yıllar sürüyor.



Önceki yıllarda yaşanan düşük hava sıcaklıkları bölgedeki zararlı uçucu maddeleri buzun ve soğuk suyun içinde tuttu.



Kanadalı ve Norveçli bilim insanlarına göre, 'kirletenler' küresel ısınma ile serbest kaldı.



Environment Canada’nın hava kalitesi araştırma bölümünde çalışan Hayley Hung, çalışmalarının Arktik’teki zararlı maddelerin yer değiştirmesinin ilk kanıtı olduğunu söyleyerek bunun ne kadar miktarda ve ne kadar hızlı sızacağını bulmak için sadece bir başlangıç olduğunu söyledi.



1993 ve 2009 arasında Zeppelin Araştırma İstasyonu’nda havadaki mevcut kirleten maddelerin ölçümleri incelendi. Buna göre sıcaklık arttıkça, miktarı bilinmeyen sıkışmış ve kalıcı çevre kirliliğine yol açan maddeler deniz yaşamı ile insanları tehdit ediyor.





