Buzdan Müze: Magic Ice...

T24 -

70 ton buzdan üretilen 34 heykel

Türkiye ile Norveç arasında kültür-ticaret köprüsü oluşturacak ve 20 milyon dolarlık bir yatırımla Lofoten Trading şirketi tarafından hayata geçirilen projenin açılışı Forum İstanbul Alışveriş Merkezinde yapıldı.Müzede 70 ton buzdan üretilen 34 heykel yer alıyor. 1400 metrekare kapalı alandan oluşan müzeden soğutmalı alana buzdan yapılan bir tünelden geçirilerek giriliyor.Viking teması işlenen ilk bölümde buzdan yapılan 8 metrelik dünyanın en büyük Viking gemisi, buz heykeller ve İstanbul'a ilk gelen Vikinglerin yol haritası yer alıyor.İkinci bölümde İskandinavya'nın doğasını işleyerek Kuzey Kutbu havası yaşatılıyor.Üçüncü bölümde ise yine buzdan yapılmış ''Vitamin Bar'' yer alıyor. ''Vitamin Bar''dan ziyaretçilere özel buz bardaklarda meyve suyu ikram edilecek. Aynı zamanda özel ışık ve efektler sayesinde ziyaretçiler unutamayacakları bir deneyim yaşayacaklar.365 gün açık kalacak müze, ılıman bir iklimde hayata geçirilmiş olması açısından bir ilk. Yaz, kış içerisinin eksi 5 derece olacak müze özel Eskimo kıyafetleriyle geziliyor.''Magic Ice''ın, İstanbul'dan sonra Ankara veya Antalya'da da hayata geçirilmesi planlanıyor.