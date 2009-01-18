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Kültür-Sanat

Buzdan konser

Norveçli müzisyenler dünyanın ilk buz müzik festivalinde, buzdan enstrümanlarıyla sahne aldı.

18 Ocak 2009 02:00

Norveçli müzisyenler Geilo'da düzenlenen dünyanın ilk buz müzik festivalinde, buzdan enstrümanlarıyla sahne aldı.

Bu enstrümanlar tıpkı bir kumdan kale gibi kısa ömürlü olsalar da eriyene kadar gösterebildikleri performansla ve göresellikleriyle izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Festival organizatörü ve piyanist Terje Isungset "Buz, hem müzikal hem de görsel anlamda enstrümanlara çok yakışıyor. Soyut olması da ilgi çekici. Soğuk olsa bile bir sıcaklık hissi de veriyor.
Buzun kalitesi ve hava sıcaklığı enstrümanın ses tonunu belirliyor" açıklamasında bulundu.

Bu hafta biten festivalde sahne alan sanatçıların bazıları eldiven kullandı. Böyle bir deneyimden çok memnun kaldıklarını vurgulayan sanatçılar, aynı festivale seneye de katılmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

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