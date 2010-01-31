Buzda test sürüşü

T24- Doğuş Grubu'nun resepsiyonu, Audi'nin showroom'unda gerçekleştirildi. Geceye katılanlar arasında yer alan Ferit Şahenk, Cüneyd Zapsu ve Süreyya Ciliv gibi isimler buz tutmuş gölün üzerinde test sürüşü yaptı.







Doğuş Grubu’nun bu yıl 5’incisini verdiği Davos’taki resepsiyona iş dünyası ve ekonomi çevrelerinin önde gelen isimlerinin bulunduğu 150 özel davetli katıldı. “Dünyanın Durumunu İyileştirmek: Yeniden Düşün, Yeniden Tasarla, Yeniden İnşa Et’’ ana temasıyla İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nun stratejik ortağı Doğuş Grubu, her yıl olduğu gibi 2010 Davos Zirvesi’nde de düzenlediği resepsiyonla zirve katılımcılarına ev sahipliği yaptı. Doğuş Grubu’ndan yapılan açıklamada, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk başkanlığındaki Doğuş Grubu yetkililerinin, cuma günü Audi Showroom’da gerçekleşen resepsiyonda ekonomi ve iş dünyasının liderlerini ağırladığı belirtildi.



Geleneksel hale geldi



Dünya Ekonomik Forumu’nda, Doğuş Grubu–Garanti Bankası tarafından düzenlenen resepsiyonun, Türkiye’den ve dünyadan liderleri bir araya getirdiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca bu yıl beşinci kez gerçekleşen ve Davos’un geleneksel etkinliği haline gelen resepsiyonda Davos katılımcılarının,Türkiye ve Türk iş dünyasını daha yakından tanımalarına olanak sağlayacak bir platformda bir araya gelme fırsatı buldukları kaydedildi. Geceye, aralarında Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Borusan Holding Genel Müdürü Agah Uğur, Eczacıbaşı CEO’su Erdal Karamercan, Zapsu Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyd Zapsu’nun da bulunduğu 150 konuğun katıldığı belirtildi.





Profesyonellerin şovu



Doğuş Grubu’nun resepsiyonu Alman otomobil markası Audi Showroomu’nda gerçekleştirildi. Doğuş Otomotiv’in Audi markasının Türkiye Distribütörü olması bu özel gecenin bu shoowroom’da gerçekleştirilmesini sağladı. Geceye katılan Audi CFO’su Axel Strotbek tarafından resepsiyon sırasında duyurulan A8’lerle test sürüşünün konukları heyecanlandırdığı, profesyonel pilotlarca buz üstünde adeta bir şova dönüşen test sürüşü ve aracın kontrol kabiliyetinin konukları etkilediği ifade edildi.





Donmuş göldeki ilk test sürüşünü Ciliv yaptı





Dünya Ekonomik Forumu toplantıları için İsviçre’nin Davos kasabasında bir araya gelen Türk işadamları, donmuş göl üzerinde son model araçlarda test sürüşü yaptı. Doğuş grubunun geleneksel resepsiyonuna katılan işadamları, profesyonel sürücülerin kullandığı Audi A8 model araçları Davos dışındaki donmuş bir göl üstünde denedi. İlk test sürüşünü Turkcell CEO’su Süreyya Ciliv yaparken, sırası ile Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Cüneyd Zapsu ve banka yöneticileri yaptı.