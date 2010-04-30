Buzağı kavgası: 2 ölü

T24 - Muğla'nın Milas İlçesi'ne bağlı Kuzyaka Köyü'nde bahçeye giren buzağı yüzünden çıkan kavgada aynı aileden 2 kişi öldü.



Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Üç katlı bir binanın zemin katında oturan 72 yaşındaki Ömer Ç. ile ikinci katta oturan kardeşi Selim'in eşi 56 yaşındaki Sevcihan Ç. bahçede buzağı yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu odasındaki av tüfeğini alan Ömer Ç., yengesi Sevcihan Ç.'yi başından vurup öldürdü.



Silah sesleri üzerine dışarı çıkan 63 yaşındaki Selim Ç. de eşi Sevcihan'ın cesediyle karşılaştı. Sevcihan ve Selim Ç.'nin oğulları 32 yaşındaki Hüseyin ve 18 yaşındaki Cafer Ç. de olay yerine geldi. Hüseyin Ç. annesinin öldüğünü görünce hemen evlerine koşup mutfaktan ekmek bıçağını alarak aşağıya indi ve annesini öldüren amcası Ömer Ç.'yi öldürdü.



Hüseyin Ç. kaçarken, Ömer Ç. ve Sevcihan Ç.'nin cesetleri Milas'taki 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Aile arasındaki anlaşmazlık sonucu eşi Sevcihan ile ağabeyi Ömer Ç.'nin ölümü karşısında fenalaşan Selim Ç. hastanede tedaviye alındı.

Güvenlik güçleri kaçan Hüseyin Ç.'yi arıyor.



