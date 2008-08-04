Buz savaşçısı sertleşir

İngiliz Sunday Times gazetesi, Genelkurmay Başkanı olması beklenen Orgeneral İlker Başbuğ’un AKP hükümetini tesir altında bırakmakta, Büyükanıt’tan daha etkili olmasının beklendiğini belirtti.

Gazete, “Eğer Erdoğan çok ileriye giderse, şüphe yok ki AB’nin bunu onaylamamasına bakmaksızın Başbuğ ve ordu, geçmişte ordunun yaptığı gibi sertleşecek” yorumunda bulundu.

Makale, İstanbul kaynaklı ve Jon Swain imzasını taşıyor. Haber analiz, “Buz Savaşçısı Türkiye’de İslami yönetimin yükselişini geri püskürtmek için hazırda bekliyor” başlığıyla verildi. Yazıda, Başbuğ için, “Sakin ve pragmatik olmakla tanındığı için askeri çevrelerde ‘buz savaşçısı’ olarak adlandırılıyor” denildi.



‘Ustaca, soğutmayan...’

Orgeneral Başbuğ’un “Ustaca hazırlanmış, hükümeti soğutmayan açıklamalarıyla tanındığını” yazan gazete, Başbuğ’la ilgili şu yorumu yaptı:

“Aşılması çok zor bir askeri şahsiyet ve hükümetin dar bir siyasi çizgide hareket etmesini sağlayacak ideolojik bir şahin.”

İsmi açıklanmayan bir askeri kaynağın, “Erdoğan, Başbuğ’un, selefine göre çok daha müthiş bir karşıt olduğunu görecek. Başbuğ, çok daha ince bir zekâya sahip” dediğini belirtti.



