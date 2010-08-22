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Yaşam

'Buz patenine ilgi duymaya başladım'

Alman "Bild am Sonntag" gazetesi, İlhan Mansız’ın, artistik buz patenine ilgi duymaya başladığını yazdı.

22 Ağustos 2010 03:00

T24 - Alman "Bild am Sonntag" gazetesi, Türk Milli Futbol Takımı’nın eski oyuncularından İlhan Mansız’ın (35), artistik buz patenine ilgi duymaya başladığını yazdı.

Gazetede "İlhan Mansız - Türklerin Dünya Kupası yıldızı buz prensi mi olacak" başlığıyla verilen haberde, İlhan’ın, televizyonda artistik buz pateni ile ilgili olarak seyrettiği bir program sonunda, bu spor dalına merak sardığı belirtilerek, "Profesyonel futbolcu olarak çok zarif oynardı. Acaba bu yeni kariyeri için yeterli olacak mı" şeklinde ifadeye yer verildi.

İlhan’ın, "Hayalim çiftlerde 2 yıla kadar Türkiye Şampiyonluğu’nu elde etmek ve biraz şans ile Olimpiyatlara katılmak" şeklinde konuştuğu kaydedildi.

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