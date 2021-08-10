Buz lazer epilasyon ile istenmeyen tüylerden kurtulabilirsiniz

Teknolojinin hızlı gelişimi istenmeyen tüylerden kurtulmakta da büyük avantajlar sağlıyor. Üstelik artık acısız yöntemlerle bu konfora ulaşmak mümkün. Buz lazer epilasyon yöntemi, uygulanabilen lazer epilasyon yöntemleri arasında en çok tercih edilen ve en etkili olan yöntemlerden bir tanesi. Ancak bu yöntemin doğru klinikte alanında uzman profesyoneller tarafından yapılması, işlem sonunda başarıya ulaşmada büyük bir etkiye sahip.

Neden buz lazer epilasyon tercih etmeliyim?

Buz lazer epilasyonun tercih edilmesindeki en önemli etkenlerden biri uygulamanın hem yaz hem de kış aylarında yapılabiliyor olması. Dört mevsim etkili bir uygulama olmasından dolayı da seanslarım yarıda kaldı ve gerekli etkiyi alamadım derdi buz lazerde son bulmuş oluyor.

Kıl kökü kalın, siyah tüylerde hemen hemen tüm lazer uygulamalar etkili olsa da özellikle beyaz tende sarı ve gri renkteki tüylerden kurtulmak her cihazda mümkün olmuyor. İşte bu ince tüylerden kurtulmak isteyenler için buz lazer epilasyon farkı mükemmel bir çare niteliği taşıyor.

Her ten renginde hatta en hassas ciltlerde bile, en ince kıl köklerine ulaşabilen bir uygulama olmasının yanı sıra acısız bir uygulama olması da buz lazer epilasyonun tercih edilmesinde oldukça etkili.

Vücudun her bölgesinde buz lazer epilasyon kullanılabilir mi?

Buz lazer, kıl yapısını diğer cihazlara göre çok daha iyi algılayabilen ve tüm tüyleri yok edebilen cihazlar ile uygulanıyor. Buz lazer cihazları kontak atışlı ve soğutmalı cihazlar olduğundan vücudun her bölgesi için kullanılabiliyor. Kişiye özel doğru teknikler ile vücuttaki her bölgede oluşmuş en ince tüylerden bile kurtulmanıza yardımcı olan buz lazer epilasyonun, mutlaka ama mutlaka gerçekten bu alanda uzmanlaşmış profesyoneller tarafından uygulanmasına çok dikkat etmek gerekiyor.

Bayanların sıklıkla buz lazer epilasyon uygulamasını tercih ettiği bölgeler neler?

Özellikle kol altı, özel bölge, bacak ve yüz bölgesine olan talep oldukça fazla. Buz lazerden sonra jilet, ağda, epilatör gibi acı hissi yaratan ve kalıcı çözümlere ulaşmayan uygulamalardan kurtulmak için bayanlar, tüm vücut için buz lazer epilasyon yöntemine başvuruyorlar.

Buz lazer uygulaması erkeklerde de etkili oluyor mu?

Buz lazer epilasyon, erkekler için de oldukça konforlu bir uygulama. Zaten özellikle son dönemlerde erkekler tarafından çokça da tercih ediliyor. Erkek hastaların buz lazer epilasyon uygulamalarında en çok tercih ettiği bölgeler arasında ise sakal üstü, boyun, omuz ve sırt bölgeleri yer alıyor. İlaveten yüzde kaş arası ve burun, kulak tüyleri de erkeklerin buz lazerden sıklıkla faydalandığı bölgeler arasında bulunuyor. Buz lazer uygulamaları, acısız ve kalıcı çözümler sunduğundan erkekler de en az bayan hastalar kadar bu yönteme başvuruyorlar.

Ergenlik çağında buz lazer epilasyon yöntemi uygulanabilir mi?

Yüz ve vücut bölgesindeki tüy yoğunluğu her yaştan kişinin psikolojisini etkileyebilir. Ancak bu etki alanı özellikle ergenlik çağındaki gençlerde çok daha büyük psikolojik hasarlar yaratabilir. Gelişme çağı ile ortaya çıkan ve fazlalaşan tüyler, gençlerin korkulu rüyasına dönüşebilir ve kalıcı mutsuzluklarla ve kişide yarattığı özgüven eksikliğiyle kişinin hayatını adeta kabusa çevirebilir. Kişiye özel lazer uygulamaları ile uzman bir hekimin de inceleme ve tavsiyeleriyle ergenlik çağındaki gençlere de lazer uygulamaları yapılabilir.

Buz lazer epilasyon uygulamaları ile istenmeyen tüyler kaç seansta biter?

Seans sayıları kişiden kişiye farklılık gösterir. Kişinin ten yapısı, kıl köklerinin ince veya kalın olması, tüylerin sıklığı, kişinin daha önce farklı bir lazer uygulamasını alıp almadığı gibi konular buz lazer uygulamasında etkililik sağlayan seans sayısını belirlemede oldukça etkilidir.

Her kişi için aynı sayıda seans sonucunda yüzde yüz etki alınabilir gibi bir söylemde bulunmak doğru olmaz ancak buz lazer epilasyon uygulamasına başlandıktan sonra ilk seans uygulama sonrasında bile lazerin etkisi gözle görülür şekilde olacaktır.

Tekrar ve önemle vurgulanmalıdır ki, seansların etkili olmasında doğru kliniğin seçimi, klinikte uygulamayı ve muayeneyi yapan uzmanların işlerinde profesyonelleşmiş bilgili kişiler olması, ve sonrasında verilen talimatlara uyulması uygulamadan verim alınmasını sağlar. Aksi takdirde lazer uygulamaları bir hayal kırıklığı ile de sonuçlanabilir.

Buz lazer epilasyon yapılacak kliniğe nasıl karar verilmeli?

Buz lazer epilasyon uygulamasının yapılmasına karar verildikten sonra, bu uygulamanın yapılacağı doğru kliniği seçmek oldukça önemli. Seçim yapılırken sadece kliniklerden alınan fiyat aralıkları baz alınmamalı. Klinikte kullanılan cihazın kalitesi ve orijinalliği, muayene yapıp ihtiyacınızı saptayacak hekimlerin bulunması, uygulamayı gerçekleştiren uzmanların işlerinde profesyonelleşmiş kimseler olması mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer alıyor. Ayrıca seçtiğiniz klinikte uygulama yapılacak alanın da hijyen şartlarına uygun, temiz bir ortam olması gerekiyor.

Buz lazer epilasyon fiyatları neden değişkenlik gösteriyor?

Buz lazer epilasyon fiyatları kullanılan cihaza göre farklılıklar gösterebilir. Kullanılan cihazın orjinal buz lazer markası olan Soprano ya ait olduğunu teyit edin. Ayrıca uygulama yapılacak olan bölgeye göre de değişiklik göstermektedir. Uygulanan alanın büyüklüğüne ve seans sayısıda fiyat farklılıklarına neden olabilir. Sağlık bakanlığı onaylı internet sitelerinde ve haber sitelerinde fiyat belirtmek yasal değildir. Siz de buz lazer epilasyon yaptırmaya karar verdiyseniz ve hayal kırıklığı yaşamadan istenmeyen tüylerinizden kurtulmak istiyorsanız buz lazer epilasyon fiyatları için hemen +90 542 464 74 33 no’yu arayarak Quartz Clinique’e ulaşın ve randevunuzu planlayın…

Özel Quartz Poliklinik

Web Site: https://www.quartzclinique.com/

TEL: +90 212 241 46 24

Facebook:@quartzclinique

Instagram :@quartzclinique

YouTube: Quartz Clinique