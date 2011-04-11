'Buz kraliçesi'nden Guiness rekoru

T24 - Tek nefeste buzun altında 110 metre boyunca yüzerek ‘Dünya Rekoru’nu kıran Şahika Ercümen, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi!



Outdoor giyimin dünyaca bilinen markası The North Face’in, ürün sponsorluğunu üstlendiği Şahika Ercümen, geçtiğimiz ay tek bir nefeste buzun altında 110 metre boyunca yüzerek Buz Kraliçesi ünvanını aldı. Yaptığı rekor denemesinde inanılmaz bir performans sergileyen Ercümen, böylece adını da Guiness Rekorlar Kitabı’na yazdırmayı başardı.



Küçük yaşlardan itibaren su sporları ile ilgilenen ve zaman içerisinde bu hobisini profesyonel olarak hayata geçiren Şahika Ercümen, 2001 yılından itibaren ulusal ve uluslararası yarışmalarda pek çok başarıya imza attı. 2010 yılında Serbest Dalış Sabit Ağırlık da -65 metre dalışı ve Türkiye Rekoru ile su altı dünyasında farklı bir başarı ile gündeme geldi.



The North Face ürünlerini tercih eden Şahika, son başarısı ile de adını spor tarihine altın harflerle yazdırdı. 11.02.2011 tarihinde, saat tam 11.00’de, Avusturya’nın Weissensee kentinde gerçekleştirdiği rekor denemesinde tek bir nefes ile buzun altında 110 metre boyunca yüzerek izleyicileri hayrete düşüren Şahika Ercümen, bu kategorideki kadın ve erkek rekorlarını altüst etti. Başarısı ile tüm dikkatleri üzerine çeken ve ‘Buz Kraliçesi’ ünvanını alan Ercümen, Guiness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırdı.