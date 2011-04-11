T24 LogoT24 Logo
Spor

'Buz kraliçesi'nden Guiness rekoru

Tek nefeste buzun altında 110 metre boyunca yüzerek ‘Dünya Rekoru’nu kıran Şahika Ercümen, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi!

11 Nisan 2011 03:00

T24 - Tek nefeste buzun altında 110 metre boyunca yüzerek  ‘Dünya Rekoru’nu kıran Şahika Ercümen, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi!


Outdoor giyimin dünyaca bilinen markası The North Face’in, ürün sponsorluğunu üstlendiği Şahika Ercümen, geçtiğimiz ay tek bir nefeste buzun altında 110 metre boyunca yüzerek Buz Kraliçesi ünvanını aldı. Yaptığı rekor denemesinde inanılmaz bir performans sergileyen Ercümen, böylece adını da Guiness Rekorlar Kitabı’na yazdırmayı başardı.


Küçük yaşlardan itibaren su sporları ile ilgilenen ve zaman içerisinde bu hobisini profesyonel olarak hayata geçiren Şahika Ercümen, 2001 yılından itibaren ulusal ve uluslararası yarışmalarda pek çok başarıya imza attı. 2010 yılında Serbest Dalış Sabit Ağırlık da -65 metre dalışı ve Türkiye Rekoru ile su altı dünyasında farklı bir başarı ile gündeme geldi.


The North Face ürünlerini tercih eden Şahika, son başarısı ile de adını spor tarihine altın harflerle yazdırdı. 11.02.2011 tarihinde, saat tam 11.00’de, Avusturya’nın Weissensee kentinde gerçekleştirdiği rekor denemesinde tek bir nefes ile buzun altında 110 metre boyunca yüzerek izleyicileri hayrete düşüren Şahika Ercümen, bu kategorideki kadın ve erkek rekorlarını altüst etti. Başarısı ile tüm dikkatleri üzerine çeken ve ‘Buz Kraliçesi’ ünvanını alan Ercümen, Guiness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırdı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24