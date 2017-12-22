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Buz kırma timi, günde yüzlerce ton buz imha ediyor

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'nın 'Buz Kırma Timi', kışın gelmesiyle birlikte, ev ve iş yerlerinin saçaklarında oluşan buzları, mızrak ve küreklerle kırıyor

22 Aralık 2017 14:08

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı\'nın \'Buz Kırma Timi\', kışın gelmesiyle birlikte, ev ve iş yerlerinin saçaklarında oluşan buzları, mızrak ve küreklerle kırıyor. Buz Kırma Timi, günde yüzlerce ton ağırlığında buzu imha ediyor.
Kentte her yağışın ardından çatılarda biriken kar, gündüzleri güneşin etkisiyle eriyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi ile birlikte donuyor ve saçaklarda dev buz sarkıtlar oluşuyor. Gündüzleri sıcaklığın artması ile boyları 2-3 metreyi bulan mızrak gibi buz sarkıtları büyük tehlike oluşturuyor. Can ve mal güvenliğini tehdit eden sarkıtları imha etmek için vatandaşlar itfaiyeden yardım istiyor. İtfaiyenin buz imha ekibi vincin sepetine girerek, metrelerce yükseklikteki sarkıtları ellerindeki uzun sırık veya kazmalarla kırarak tehlikeyi ortadan kaldırıyor.
Günde yaklaşık 20-30 kamyon buz kırdıklarını açıklayan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitçi, çatılarda oluşan buzların kırılması için vatandaşların 110 numaralı itfaiye telefonuna başvurmasını istedi. Saçaklarda oluşan buz sarkıtların sıcak havalarda tehlikeye yarattığını belirten Kiremitçi, \"Erzurum gibi kışın ağır geçtiği illerde saçak altında yürümek çok tehlikeli. Vatandaş dikkatli olmalı. Çok sayıda insan her yıl sakat kalıyor ya da hayatını kaybediyor. Ayrıca park edilen otomobiller de sarkıtların düşmesi nedeniyle hurdaya dönüyor. Hemşehrilerimizi bizden yardım talebinde bulunsunlar. Hiçbir ücret alınmadan buzları kırıyoruz\" dedi.
Merkez Yakutiye ilçesindeki Saray Bonsa Caddesi\'ndeki apartmanların saçaklarında biriken buzların havaların ısınması ile hayatlarını tehdit ettiğini belirten semt sakinleri de bu nedenle buz kırma timinden yardım istediklerini söyledi.

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