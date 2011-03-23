-BUZ HOKEYİNE BAŞKENT DAMGASI ANKARA (A.A) - 23.03.2011 - Buz Hokeyi Erkekler Ligi'nde 2010-2011 sezonu şampiyonu Başkent Yıldızları Kulübü oldu. Ankara'da 19 Şubatta başlayan ve Ankara Üniversitesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Yıldızları ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında geçen play-off mücadelesi sona erdi. Çekişmeli geçen play-off maçlar sonucunda Başkent Yıldızları rakiplerini geride bırakarak ligi şampiyon olarak tamamladı. Sezonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2. sırada bitirirken, üçüncülüğü ise geçen sezonun şampiyonu Ankara Üniversitesi elde etti. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu, şampiyon kulübe 25 bin, ikinci olan takıma 15 bin, sezonu 3. bitiren ekibe ise 10 bin TL para ödülü verecek. Bu arada, Başkent Yıldızları Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Duman, yaptığı açıklamada şampiyon oldukları için mutlu olduklarını ifade etti. Kulübün 1998 yılında kurulduğunu ve ilk lig şampiyonluğunu 1999'da elde ettiğini hatırlatan Duman, ''Altyapı çalışmaları ve yılların birikimi ile 2010-2011 yılı Türkiye Süper Lig Şampiyonluğunu kazandık. Buz hokeyi erkekler müsabakalarında ilk kez kurumsal kulüplerin haricinde bir kulüp şampiyon oldu. Çok mutluyuz'' dedi. Bu yıl Türkiye'yi Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda temsil etmeyi hedeflediklerini kaydeden Duman, eleme turlarını Türkiye'ye alarak maçlara ev sahipliği yapmak istediklerini belirtti. Duman, ''Avrupa Şampiyonası'nda maçlarımızı Erzurum'daki tesislerde yaparak, hem buradaki tesisleri uluslararası maçlar ile canlı tutmak, hem de yöre halkına bu sporu daha çok sevdirmek istiyoruz'' diyerek, sözlerini tamamladı.