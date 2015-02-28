Buz hokeyi sporcusu Ömer Kantar yaşamını yitirdi

Erzurum'da bir yıldır lenf kanseri tedavisi gören buz hokeyi lisanslı sporcusu ve antrenörü Ömer Kantar, 25 yaşında hayatını kaybetti.

Erzurum Gençlik Spor Buz Hokeyi Kulübü sporcusu ve Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Buz Hokeyi Antrenörü Kantar, fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Kantar, burada hayatını kaybetti.

Kantar'ın cenazesi, Uzundere ilçesi Sapaca mahallesinde öğle namazına müteakip, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de katıldı.