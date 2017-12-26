"Büyüyen ekonomiden bizim niye haberimiz yok?"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından temmuz-ağustos-eylül aylarını kapsayan yüzde 11.1’lik ekonomik büyüme açıklamasının ardından vatandaşlar tepki göstermeye devam ediyor. Diyarbakır Koşuyolu Parkı'nda kurulan bit pazarında alışveriş yapan vatandaşlar, "Nerede büyüme, niye bizim haberimiz yok” diye sordu.

Evrensel'den Fırat Topal'ın haberine göre ekonomik durumlarının iyi olmadığını bu yüzden bit pazarında kendisine uygun bir şeyler almak için geldiğini ifade eden lise öğrencisi olan Yusuf Atak, “Babam çalışıyor ama yetmiyor. Paramız olsa ne işimiz var burada, pazardaki herkese sorun, ekonomi büyümüş kim inanır? “dedi. Bit pazarında ihtiyaçlarını daha ucuza aldıkları için alışverişlerini burada yaptıklarını belirten Mehmet Peksu, “İnsanların alım gücü yok, olsa gelip burada bu elbiseye bakmaz bile. Bir kapı kolunu bile dışarıdan alamayan insanlar var, gelip burada ikinci el alıyorlar” dedi.

"Keyfimizden mi bit pazarına geliyoruz?"

“Aldığım maaş bana yetmiyorsa büyüme nerede” diye soran Emekli Zübeyir Kaya, “İnsanlar sabahın köründe sırf iki kuruş eksik ödesin diye buraya geliyor. Burada eski, ikinci el kıyafet, ayakkabı alıyor insanlar, eski şeyleri giymeyi sevdikleri için mi alıyorlar? Büyüme filan yok, varsa da bize yok” dedi.

Günü birlik inşaat işlerinde çalıştığını dile getiren Sait Çalı,” İş yok, bir şey yok, para olmadığı için gelip burada alışveriş yapıyorum. Çocuklarıma buradan kıyafet almaya çalışıyorum. Parası olan insanlar buraya gelmez. Ekonomi büyümüş diyorlar, bu kadar işsiz var, bu kadar fakir var, nasıl büyümüş? Niye bizim haberimiz yok? Ben gelip burada 2-3 liraya elbise alıyorum. Keyfimden mi geliyorum buraya?” dedi.