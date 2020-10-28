Büyüyen dış borçlar alarm veriyor: AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında Merkez Bankası'nın daha çok rezervi, ülkenin daha az borcu vardı

AKP’nin iktidara geldiği Kasım 2002’de Merkez Bankası’nın kasasında 27,1 milyar dolarlık rezervi varken, bugün her geçen gün eriyen rezervler 16,8 milyar dolara indi. Öte yandan ülkenin 113,9 milyar dolar dış borcuna karşılık bugün 421 milyar dolar dış borç bulunuyor.

Merkez Bankası Eylül ayına ilişkin “Uluslararası rezervler ve döviz likiditesi” verilerine göre, Merkez’in döviz varlıkları eylül ayında önceki aya göre yüzde 6,3 azalarak 36,3 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 3,7 gerileyerek 41,8 milyar dolara indi.

Böylece altın ve döviz toplamından oluşan resmi rezerv varlıkları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,9 oranında azalarak, 83,7 milyar dolardan, 79,7 milyar dolar seviyesine geriledi. Sadece bir ayda rezervler 4 milyar dolar eridi.

BirGün’den Ozan Gündoğdu’nun haberine göre, 2020 yılı Merkez'in rezervleri Ocak ayında swaplar hariç 82,6 milyar dolarken, bu rezervin yüzde 79'u dokuz ayda eridi, elde kalan 16,8 milyar dolarlık tutar AKP'nin iktidara geldiği 2002 Kasım ayındaki tutardan çok daha az.

Merkez Bankası'nın verilerine göre 2002 Kasım ayında bankanın rezervlerinde 27,1 milyar dolar rezerv vardı. Bugün ise takas sözleşmelerini içeren swaplar çıkarıldığında elde kalan rezerv varlıkların değeri 16,8 milyar dolar. Sadece 2020 yılı değerlendirildiğinde Ocak ayında swap hariç rezerv varlıkların değeri 82,6 milyar dolardı. Bu yılın ilk dokuz ayında her 100 dolarlık rezervin 79,6 doları yok olmuş durumda.

Dış borcun yüzde 4'ünü ancak karşılıyor

AKP’nin iktidara geldiği 2002 Kasım’da 27,1 milyarlık Merkez Bankası rezervine karşılık 113,9 milyar dolarlık dış borç bulunuyordu. Bu haliyle dış borcun yüzde 23,8’i kadar Merkez Bankası rezervi mevcuttu.

Bugün itibariyle swap hariç 16,8 milyar dolarlık rezerve karşılık 421 milyar dolarlık dış borç bulunuyor. Yani, rezerv varlıkların değeri dış borcun yüzde 4’üne kadar gerilemiş durumda.

Bir yıllık ithalatın yüzde 7’sine yetiyor

AKP’nin iktidara geldiği 2002 Kasım ayında 27,1 milyar dolarlık rezerve karşılık 2001 yılı toplam ithalatı 40,5 milyar dolardı. Kasadaki rezervler bir yıllık ithalatın yüzde 67,9’una yetiyordu.

2018 yılı toplam ithalatı ise 231,1 milyar dolar. Kasada ise swap hariç 16,8 milyar dolar rezerv var. Kasadaki rezervler bir yıllık ithalatın sadece yüzde 7,2’sine yetiyor.