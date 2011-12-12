-Büyümesiyle Türkiye, Çin'i geçti ANKARA (A.A) - 12.12.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, yüzde 8,2 ile beklentileri aşan 3. çeyrek büyümesiyle Türkiye'nin, Çin'i geçtiğini bildirdi. Çağlayan, ''2011 yılının ilk iki çeyreğinde büyümede gösterdiği performans ile dünya ekonomilerinden ayrışan Türkiye, üçüncü çeyrekte de beklentilerin üzerinde büyüyerek farklı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu büyüme oranına şaşırmadık ve şaşırtmadık, sadece parmak ısırtıyoruz'' dedi. Bakan Çağlayan, yaptığı yazılı açıklamada, büyüme rakamları ve cari açıkla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çağlayan, yakalanan güven ortamının ve ekonomideki, büyümedeki istikrarın her alana yansıdığının görüleceğini belirterek, ''2011 yılının ilk iki çeyreğinde büyümede gösterdiği performans ile dünya ekonomilerinden ayrışan Türkiye, üçüncü çeyrekte de beklentilerin üzerinde büyüyerek farklı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu büyüme oranına şaşırmadık ve şaşırtmadık, sadece parmak ısırtıyoruz'' dedi. Çağlayan, 3. çeyrekte, bir önceki yılın 3. çeyreğine göre yüzde 8.2 oranında büyüyen Türkiye ekonomisinin, şimdiye kadar 3. çeyreklerde yakalanan en yüksek büyüme hızına ulaştığını bildirdi. Büyümenin 9 ayda yüzde 9.6 olduğunu belirten Çağlayan, Çin'in bu dönemde yüzde 9.4 büyüdüğünü, yani Türkiye ekonomisinin Çin ekonomisinden daha hızlı büyüdüğünü kaydetti. 2011 yılı sonunda Orta Vadeli Program (OVP) hedefi olan yüzde 7.5'i rahatlıkla geçilebileceğini düşündüğünü ifade eden Çağlayan, şunları bildirdi: ''Kaldı ki son çeyrekte Türkiye ekonomisi yüzde 2 büyüse bile yıl sonunda büyüme hızımız yüzde 7.8 civarında olacaktır. Ekonomimizin gösterdiği yüksek performansta ihracat artışının önemli bir payı vardır. Pek çok ülke ihracatının mevcut düzeyini korumayı hedeflerken ihracatçılarımızla birlikte, hem de mevcut pazarlarımızda pazar payımızı daha fazla arttırmaya hem yeni pazarlar bulmaya hiç durmadan çalışıyoruz. Üçüncü çeyrekte ihracatımız 2010'un 3. çeyreğine göre yüzde 25.4 artarak 27 milyar dolardan 33.9 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye ekonomisinin büyümesinin lokomotifinin ihracat olduğu aşikardır. İhracatımız da ilk üç çeyrek sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21.8 oranında artış kaydetmiştir. İhracatının yüzde 47'sini krizdeki AB ülkelerine, yüzde 25'ini de siyasi kriz yaşayan Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine yapan Türkiye için yakalanan bu ihracat artışı çok önemli bir başarıdır. Büyümenin belirleyicilerinden sanayi üretimi 2011'in 3. çeyreğinde 2010'un aynı dönemine göre yüzde 7.5 artarak ortalama 116.3'ten, ortalama 125.1'e yükselmiştir. Ekim ayında yakalanan tarihi rekor olan 138.4 değeri ise 4. çeyrek için büyümenin iyi geleceğine yönelik bir işarettir.'' -''Büyümedeki yüksek oran istihdama yansıdı''- Büyümede gerçekleşen bu yüksek oranın, istihdama da yansıdığına dikkati çeken Çağlayan, 2011 temmuz-ağustos-eylül döneminde istihdam hacminin 2010'un aynı dönemine göre 1 milyon 689 bin kişi artarken, işsiz sayısının 450 bin kişi azaldığını, işsizlik oranının bu dönemde yüzde 11.4'ten yüzde 9.2'ye gerilediğini belirtti. Avrupa'nın içinde bulunduğu sisli durum ve dünya ekonomisinden gelen olumsuz sinyallere rağmen Türkiye ekonomisinin ihracatta 9 ayda yüzde 21,8 GSYİH'da yüzde 9.6 oranında büyüme gerçekleştirmesinin ekonominin dinamizmini gösterdiğini ifade eden Çağlayan, ekim ayında gelen 11 milyar 935 milyon dolarlık ihracatın, geçen yıla göre yüzde 9 artış göstermesinin 4. çeyrek büyüme hızı için olumlu bir işaret olduğunu bildirdi. Bugün açıklanan ödemeler dengesi verilerinin de cari açığın azalma eğilimine girdiğini teyit ettiğine işaret eden Çağlayan, şunları kaydetti: ''Ekim 2011 cari açığımız beklentilerin altında kalarak 4 milyar 151 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir ve geçen aya kıyasla (2011 Eylül) 2 milyar 225 milyon dolar azalmıştır. Bu bir önceki aya göre yüzde 35 gerileme anlamına gelmektedir. Cari açığın geçen aya göre 2 milyar 225 milyon dolar azalmasında, mal ithalatının geçen aya göre 1 milyar 188 milyon dolar azalması ve mal ihracatının 773 milyon dolar artması önemli ölçüde etkili olmuştur. Benzer şekilde hizmetler dengesi altında yer alan dış ticaretimizle yakından ilişkili taşımacılık geçen ay 124 milyon dolar iken bu ay 380 milyon dolara ulaşmıştır. Geçen aya göre artış sadece taşımacılık dengesi 256 milyon dolardır. Taşımacılıkla ilgili olarak, 2010 yılının 10 aylık döneminde 1 milyar 199 iken 2011 yılında (yüzde 73) 870 milyon dolarlık artışla 2 milyar 69 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Taşımacılık sektörü, hizmetler dengesinde turizmden sonra en önemli kalemlerden birisi haline gelmiştir. Sağlanan bu gelişmelerde kuşkusuz dış ticaretimiz ve iş adamlarımızın yurt dışındaki başarıları etkili olmaktadır. Kasım ve aralık aylarında cari açığımızın bu ay olduğu gibi geçmiş aylara kıyasla düşük kalacağını tahmin ediyoruz. Ekonomi Bakanlığı olarak ihracata dönük üretim stratejisi ve girdi tedarik stratejisi ile ithalatımızı azaltmaya çalışırken, ihracatımızı hem yüksek katma değerli yapıya dönüştürmeyi, hem de ürün ve pazarlarımızı çeşitlendirmeyi, hizmet ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz. Çalışmalarında son noktaya geldiğimiz yeni teşvik sistemimiz, cari açık mücadelemizde en etkin araçlarımızdan biri olacaktır.''