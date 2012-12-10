Ekonomide büyüme hedefi yakalanamadı

Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 1.6 ile beklentilerin altında büyüdü. Büyüme son 3 yılın en düşük düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye ekonomisinde büyüme üçüncü çeyrekte beklentilerin altında geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1.6 büyüdü. 9 aylık dönemde yüzde 2.6 oldu. CNBC-e anketinde 3. çeyrek için ortalama yüzde 2.6 büyüme bekleniyordu.

Türkiye ekonomisi böylece 2009 3. çeyreğinden beri en düşük büyümeyi gerçekleştirdi.

Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.9'luk artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri de bir önceki döneme göre yüzde 0.2 arttı.

Ekonomideki büyüme rakamları ilk çeyrekte yüzde 3.4'e, ikinci çeyrekte yüzde 3'e revize edildi. Hükümet yıl sonunda yüzde 3.2 büyüme hedefliyor.

En hızlı büyüme gayrimenkulde

3. çeyrekte en hızlı büyüme yüzde 5.4'le gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetlerinde görüldü. Madencilik yüzde 5, elektrik, gaz ve su dağıtımı yüzde 4.7, balıkçılık yüzde 4.6, tarım yüzde 2.9, ulaştırma yüzde 2.3, imalat sanayi yüzde 1.3 büyüdü. Ticaret yüzde 1.2 daralma kaydetti.

Kamu büyüdü , özel daraldı

Tüketim yılın 3. çeyreğinde yüzde 0.5 daraldı. Kamu sektöründe büyüme yüzde 11.2 olurken, özel sektörde yüzde 11.1 daralma olması dikkat çekti. Mal ve hizmet ihracatı yüzde 11.9 büyüdü.

İhracatla büyüdük

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte net ihracatla büyüdüğünü ve ihracatın büyümeye 3.4 puan pozitif katkı sağladığını söyledi.