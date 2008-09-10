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Ekonomi

Büyümede fren sert oldu

Türk ekonomisinde 2006’nın ikinci yarısında hız kesen büyüme, bu yılın ikinci çeyreğinde durma noktasına geldi.

10 Eylül 2008 03:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ikinci üç aylık dönemine ilişkin büyüme hızını yüzde 1,9 olarak açıkladı.

Altı aylık büyüme rakamı ise yüzde 4,2 olarak belirlendi. İlk çeyrekte yüzde 6,6 olarak açıklanan GSYH büyüme hızı yüzde 6,7 olarak revize edildi.

TÜİK, bu yılın ikinci dönemine ilişkin (Nisan, Mayıs, Haziran) ''üretim yöntemiyle'' hesaplanan Gayrı Safi Milli Hasıla (GSMH) ve ''harcama yöntemiyle'' hesaplanan Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre 2008 yılının ikinci üç aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla cari fiyatlarla GSYH; yüzde 14,7'lik artışla 240 milyar 867 milyon YTL'ye çıktı.

Sonuçta 2008 yılının ikinci üç aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre ''sabit fiyatlarla'' gayri safi milli hasıla yüzde 1,9 artışla, 25 milyar 130 milyon YTL oldu.

6 aylık veriler:

Altı aylık verilere bakıldığında ise 2008 yılının Ocak-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre ''cari fiyatlarla'' gayri safi milli hasıla yüzde 4,2 arttı.

Öte yandan, TÜİK ilk çeyrek için yüzde 6,6 olarak açıkladığı GSYH büyümesini yüzde 6,7 olarak revize etti. TÜİK, ayrıca 2007 sonu için yüzde 4,5 olarak açıklanan GSYH büyümesini de yüzde 4,6 olarak revize etti.

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