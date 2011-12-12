-Büyüme, tahminlerin üzerinde ANKARA (A.A) - 12.12.2011 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yılın ilk dokuz aylık dönemindeki yüksek performans ile 2011 yılı büyümesinin Orta Vadeli Program tahminlerinin de üzerinde gerçekleşmesinin beklendiğini kaydetti. Babacan, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK'in, bugün 2011 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme rakamlarını açıkladığını hatırlatarak, GSYH'nin 2011 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 8,2 oranında artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış büyüme hızının da bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 oranında gerçekleştiğini kaydetti. Böylece GSYH'nin 2011 yılı ilk dokuz aylık döneminde reel olarak yüzde 9,6 oranında büyüme kaydettiğini belirten Babacan, bu gerçekleşme ile Türkiye ekonomisinin OECD, Avrupa Birliği ve G20 ülkeleri arasında çok güçlü büyüme performansı gösteren sayılı ülkelerden biri olduğunu ifade etti. Babacan, Türkiye'de gerçekleşen büyümenin, özel sektör talebine dayalı bir büyüme olup, kamu harcamalarının büyümeye katkısının sınırlı olduğunu belirterek, özel nihai tüketim harcamalarına ve özel sektör yatırımlarındaki güçlü artışa bağlı olarak 2011 yılı üçüncü çeyreğinde toplam iç talebin büyümeye 7,7 puan katkı sağladığını kaydetti. Babacan, önceki dönemlerden farklı olarak ihracatta gözlenen yüksek performans sonucunda net dış talebin de yılın üçüncü çeyreğinde büyümeye pozitif katkı sağladığını ifade etti. -''Büyüme, istihdam yaratan bir büyüme oldu''- Türkiye ekonomisinin yılın ilk dokuz ayında kaydettiği büyümenin istihdam yaratan bir büyüme olduğuna dikkat çeken Babacan, pek çok ülkede işsizlik oranlarının yüksek seviyede seyrettiği bir dönemde Türkiye'de bu yılın üçüncü çeyreği itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre, ilave 1 milyon 689 bin kişiye istihdam sağlandığını söyledi. Babacan, iş gücüne katılım oranlarındaki artış seyrinin sürmesine rağmen, istihdamın istisnasız tüm sektörlerde güçlü artış göstermesi sonucunda işsizlik oranının, 2011 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 9,2 seviyesine gerilediğini kaydetti. Yılın ilk dokuz aylık dönemindeki yüksek performans ile 2011 yılı büyümesinin Orta Vadeli Program tahminlerinin de üzerinde gerçekleşmesinin beklendiğini kaydeden Babacan, 2012 yılında, küresel ekonomiye ve özellikle Avrupa bölgesine ilişkin belirsizliklere bağlı olarak GSYH büyümesinin yüzde 4 olmasının öngörüldüğünü söyledi. Babacan, bununla beraber, bu büyüme oranı ile Türkiye ekonomisinin, 2012 yılında da Avrupa ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olmaya devam etmesinin beklendiğinin altını çizdi.