-BÜYÜME DEVAM EDECEK İSTANBUL (A.A) - 15.09.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin güçlü bir şekilde büyümeyi devam ettirmesi olasılığının yüksek olduğunu belirterek, ''Ama yılın ilk yarısındaki büyümeyi devam ettirecek düzeyde Türkiye'nin ne tasarruf oranı var, ne de tabii ki uluslararası kaynağa erişebilir'' dedi. ''OECD Vergi İdareleri Forum Toplantısı'' sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şimşek, dün açıklanan büyüme rakamlarına ilişkin soru üzerine, Türkiye'nin büyümede OECD ülkeleri arasında, hatta dünyada neredeyse büyüme rekorları kıran bir ülke olduğunu vurguladı. Yılın ilk yarısında yüzde 11 dolayında bir büyümenin söz konusu olduğunu hatırlatan Şimşek, ''Büyüme tabii ki bu hızda devam etmez. Ama büyümenin güçlü bir şekilde devam etmesini sağlayacak birçok faktör var. Türkiye, krizin dip noktasından bu yana 2 milyona yakın istihdam yarattı. Yani 2 milyon vatandaşımıza biz iş bulduk'' diye konuştu. Bunun büyümeyi destekleyen bir unsur olduğunu ifade eden Şimşek, bankacılık sektörünün bilanço yapısının sağlıklı ve güçlü olmasının, kamu finansman dengelerinin iyileşiyor olmasının ve Türkiye'de hane halkı bilanço yapısının da iyi, güçlü olmasının büyümeyi destekleyen faktörleri oluşturduğunu söyledi. Maliye Bakanı Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Dolayısıyla önümüzdeki döneme baktığımız zaman Türkiye'nin güçlü bir şekilde büyümeyi devam ettirmesi olasılığı yüksek. Ama tabii yılın ilk yarısındaki büyümeyi devam ettirecek düzeyde Türkiye'nin ne tasarruf oranı var, ne de tabii ki uluslararası kaynağa erişebilir. Fakat yine de bu sene Türkiye, gerek OECD ülkeleri arasında gerek Avrupa'da büyüme rekoru kıracak. Bu büyümenin en güzel yönü istihdam yaratan bir büyüme olması. Dediğim gibi, 2009 yılının ilk çeyreğinden bu yana 2 milyona yakın vatandaşa biz iş yarattık. Bu çok önemli. Bu aslında Avrupa'da rekor bir istihdam yaratmasıdır.''