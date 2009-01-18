Büyüleyen saçların 7 sırrı

"Tırnak cefadan saç sefadan uzar" derler. Dermatologlar ise gür ve parlak saçlara sahip olmak için öncelikle sağlıklı, dengeli ve doğru beslenmek gerektiği görüşünde birleşiyorlar...



Kurallara uymak saçın ömrüne ömür katıyor. İşte o kurallar... Amerikan Hastanesi Dermatologlarından Dr. Buket Pençe, Bugün gazetesine yaptığı açıklamada saç bakımı ve sağlığıyla ilgili bilinmesi gerekenleri 7 maddede özetledi:



Kural 1



Saç boyası, renk açıcılar, jöle ve köpük gibi kimyasal maddelerin günümüzde çok sık kullanılıyor. Bu maddeler doğru kullanıldığında, nadiren saçlara zarar verir. Çok sık ve uzun süreli uygulamalar, saçların zaman içinde zayıflamasına ve kırılmalara sebep olur. Sık şampuanlama saçların yıpranmasına sebep olur. Saç sağlığı açısından gün aşırı yıkama önerilir.



Kural 2



Saç sadece kökünden beslenir. Bu kural hiç unutulmamalıdır. Dışarıdan lokal olarak uygulanan preparatlar, saçlarımıza sağlık getirmez. Bu tür uygulamalar, saçların yıpranmış görüntüsüne, kısa süreli değişmeler dışında yarar sağlamaz. Saçlarımız için gerekli olan besin maddeleri, saçlarımıza, sadece kan yoluyla ulaşabilir. Yeterli protein, demir, çinko, biotin ve folik asit içeren beslenme şekli, saçlarımız için çok önemlidir.



Kural 3



Saçlar ıslak iken daha kırılgandır. Islak saçlar yumuşak havlularla ve düşük ayarlı kurutma makineleriyle kurutulmalıdır.



Kural 4



Aynı şekilde kaba ve sert fırçalama, saçların çabuk yıpranmasına ve mat görünmelerine neden olur.



Kural 5



Kimyasal içeriği az olan bakım ürünleri önerilir. Örneğin ammoniyum lauryl sülfat ya da silikon içeren ürünler, saçları aşırı kurutarak daha kolay kırılmalarına yol açar.



Kural 6



Sıkı toplanmış saçlar, atkuyrukları, topuzlar ve örgüler saçların köklerini zayıflatır. Özellikle alnın yan kısmındaki saç dökülmelerinin sebebi saçların sıkı ve gergin toplanmasıdır.



Kural 7



Saç sağlığı için en önemli olan şey diyetin içeriğidir. Protein açısından yetersiz diyetler, saç köklerini dinlenme dönemine sokarak, proteinden tasarruf etme yoluna gider. Bu ağır diyetleri takiben 2-3 ay içinde yaygın saç dökülmesi görülebilir.

