Büyükşehir'de uzlaşma sağlanamadı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi ile memurların örgütlü bulunduğu Tüm Yerel-Sen İzmir 1 No\'lu Şube arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Belediye büroratları ile yapılan görüşmelerde özellikle yemek ve ulaşım kartı konusunda sonuç alamayan sendika, diğer memur sendikalarını toplantıya çağırdı. Sendika, iş bırakma da dahil bir çok eylemle Büyükşehir Belediyesi\'ni protesto etmeye hazırlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Birleşik Kamu İş Görenleri Sendikaları Konfederasyonu\'na (Birleşik Kamu-İş) bağlı Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) İzmir 1 No\'lu Şube arasında süren, 6 bin memuru ilgilendiren ve 1 yılı kapsayan toplu sözleşme (TİS) görüşmeleri tıkandı. 24 maddelik TİS taslağında, özellikle memurların yemek ve ulaşım kartları konusunda görüş ayrılıklarının yaşandığı öğrenildi. Belediye ile masada uzlaşamayan Tüm Yerel-Sen İzmir 1 No\'lu Şube Başkanı Bilal Altıner, diğer memur sendikalarından Türk Yerel Hizmet-Sen, Yerel Hak-Sen, Bem Bir-Sen, Tüm Bel-Sen, Bel Bir-Sen\'i toplantıya çağırdı. Sözleşmenin tıkanma gerekçelerini açıklayan Tüm Yerel-Sen İzmir 1 No\'lu Şube Başkanı Bilal Altıner, hükümet ile Memur-Sen arasında imzalanan TİS\'in ardından belediye sınırları içerisinde çalışan memurlara ulaşım kartı verilebilir ibaresinin yer aldığını ve kendilerinin de bu maddeye dayanarak belediyeden ulaşım kartı istediklerini söyledi. Belediyenin bu kartı vermesinde hiçbir yasal engelin bulunmadığını savunan Bilal Altıner, \"İkramiye ve benzeri hiçbir haktan zimmet çıktığı için faydalanamıyoruz. Yasal olarak sadece ulaşım kartı alabiliyoruz. Buna rağmen asgari talebimizi de alamıyoruz\" dedi. Belediye memurlarının öğlen yemek yiyebilecekleri yemekhane sorununun tam olarak çözülmediğini söyleyen Altıner, tüm çalışanların yemek hizmetinden faydalanamadığını kaydetti.

\'EMEKÇİLER AFFETMEYECEK\'

En temel taleplerinin yemek ve ulaşım olduğunu söyleyen Bilal Altıner, yasal olan bir hakkın verilmemesini \'keyfi tutum\' olarak nitelendirdi. İşçilerin ulaşım kartının olduğunu, ama memurların bu haktan faydalanamadığını ifade eden Altıner, \"Gaziemir ve Bornova belediyeleri, bünyelerinde çalışan memurlara ESHOT kartı vermek istedi ve bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ne yazı yazdı. ESHOT belli bir ücret karşılığında kartın verilebileceğini söyledi. Diğer belediyelere bu ulaşım hakkı veren Büyükşehir, kendi memurlarından imtina ediyor\" diye konuştu.

Diğer tüm memur sendikalarını toplantıya çağıran Bilal Altıner, sendikaların bu çağrıya olumlu yanıt vermeleri halinde, onlarla birlikte yol haritası belirleyeceklerini aktardı. Çağrıya olumsuz yanıt veren ve toplantıya gelmeyen sendikaları yarın emekçilerin affetmeyeceğini söyleyen Altıner, işverene karşı birlik olmak istediklerini belirtti. Amaçlarının diğer sendikaları Tüm Yerel-Sen flaması altında toplamak olmadığını vurgulayan Başkan Altıner, artık bıçağın kemiğe dayandığını söyledi.

EYLEM KARARI ALACAKLAR

Sendikaların çağrılarına olumlu yanıt vermesi halinde eylem ve etkinlik kararlarını birlikte alacaklarını açıklayan Altıner, diğer sendikaların gelmemesi halinde ise Tüm Yerel-Sen\'in sonraki sürece dair stratejisinin hazır olduğunu vurguladı. Altıner, şunları söyledi:

\"İlk olarak yemekhane önünde işverene bir kez daha masaya gelmeleri için çağrıda bulunacağız. Çağrılarımız sonuçsuz kalırsa eğer iş bırakma eylemi de dahil birçok etkinlik yapacağız. Örneğin tramvayın önünü keseceğiz. Büyükşehir Belediyesi\'nin tüm açılışlarında pankartlarımızla yer alacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız.\"



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