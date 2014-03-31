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Büyükşehir belediyesi kanunu AKP'ye yaradı

Yeni kanunla sayısı 30'a çıkan büyükşehir statüsündeki illerden 20'sinde AKP galip geldi

31 Mart 2014 05:57

Yerel seçimde partilerin ülke çapındaki başarılarında son kanuni değişiklik ile büyükşehir statüsü alan şehirler büyük rol oynadı. Son yapılan kanuni değişiklikle birlikte mevcut 16 büyükşehrin dışında 14 kent de ilk kez büyükşehir olma heyecanı yaşadı. Anadolu Ajansı’nın verilerine göre, 30 büyükşehrin 20'sini AKP, 6'sını CHP, 2'sini MHP, 2'sini ise BDP kazandı.

 

Sınırları genişletti

 

Yapılan ilk değerlendirmelere göre 30 büyükşehrin tamamında ‘bütünşehir’ uygulamasının AKP'ye yaradı. Yeni büyükşehir belediyesi olan 14 kentin dışındaki 16 ilde de ilin bütün sınırları büyükşehir belediyesine bağlanarak sınırları genişletildi. Böylece AKP'nin güçlü olduğu dış ilçelerin de büyükşehir belediye başkanını belirleyecek olması neticesinde Ordu, Manisa ve Balıkesir gibi kentlerde AKP galip geldi.

 

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