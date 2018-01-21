T24 LogoT24 Logo
Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - MKE Ankaragücü: 0-0

Turgay İPEK / ERZURUM; (DHA) Stad: Kazım Karabekir HAKEMLER: Onur Karabaş (xxx), Mehmet Kapluhan (xxx), Mehmet Emin Tuğral (xxx) BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Hakan (xxx),Stephane (xxx),Jasmin (xxx), Mert Nobre (xxx) (Dk

21 Ocak 2018 18:13

Turgay İPEK / ERZURUM; (DHA)

Stad: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Onur Karabaş (xxx), Mehmet Kapluhan (xxx), Mehmet Emin Tuğral (xxx)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Hakan (xxx),Stephane (xxx),Jasmin (xxx), Mert Nobre (xxx) (Dk. 73 Hamza xx), Tolga (xxx), Gökhan (xx) (Dk.66 Abdulkadir xx), Burhan (xxx), Hakan Arslan (xxx),Taylan (xxx), Jasmin Scuk (xxx), Erhan Çelenk (xxx)
MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan (xxx), Erdem (xx),Sedat (xxx) (Dk. 79 Ferhat xx) , Alihan (xxx), Kenan (xxx) (Dk. 90 Yusuf), Mehmet Sak (xxx), Mehmet (xxx) (Dk. 88 Umut), Arif (xxx), Marc (xxx), İlhan (xxx), Gençer (xxx)
SARI KARTLAR: Jasmin Scuk, Hakan, Taylan (B.B.E) Gencer (MKE Ankaragücü)

TFF 1\'inci Lig\'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor konuk ettiği lider MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. 
14\'üncü dakikada B.B. Erzurumspor gole çok yaklaştı. Hakan’ın yerden sert şutunu müdahale eden Alihan’dan seken top Erhan’ın önüne düştü. Erhan’ın sert şutuna kaleci Korhan dokundu, kaleye yönelen topu son anda Mehmet Sak çizgiden çıkardı.
28\'inci dakikada Erhan Çelenk’in ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci Korcan son anda kornere çeldi.
35\'inci dakikada konuk ekip MKE Ankragücü gole çok yaklaştı. Sedat’ın pasıyla cezaalanında topla buluşan Kenan, Acka’dan sıyrılıp müsait durumdaki İlhan’ı gördü. Altıpas üzerinde topla buluşan İlhan’ın sert şutunda top kaleci Hakan’ın yüzüne çarpıp uzaklaştı. 
45\'inci dakikada Kena’ın sol çaprazdan sert şutunu kaleci Hakan güçlükle çeldi, savunma topu uzaklaştırdı. 
47\'nci dakikada şık çalımlarla ceza alanına giren Erhan Çelenk\'in yerden düzgün vuruşunu kaleci Korcan kornere çeldi.
53\'üncü dikaka Burhan Eşer’in sağ kanattan arka direğe doğru yaptığı ortaya Erhan Çelenk kafayla topu kaleye gönderdi. Kaleci Korcan nefis bir müdahaleyle bir kez daha topu kornere gönderdi.
65\'inci dakikada Taylan’ın yaklaşık 30 metreden şutunu Korcan kornere çeldi.
77\'nci dakikada Burhan’ın düşürülmesiyle kazanılan penaltı vuruşunu kullanan Hamza\'nın vuruşunu kaleci Korcan kurtardı, dönen topu Taylan tamamladı Korcan bu kez topu kornere gönderdi. 
84\'üncü dakikada Erdem’in frikiğinde kaleci Hakan topu yumrukladı dönen topu Gençer tamamladı ama kaleci Hakan bir kez daha gole geçit vermedi.
Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. 

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TurgayERZURUM; DHA Stad Kazım Karabekir HAKEMLER Onur KarabaşMehmet KapluhanMehmet Emin TuğralBELEDİYE ERZURUMSPOR HakanMert NobreDkHamzaTolgaGökhanAbdulkadirBurhanHakan ArslanJasmin ScukErhanANKARAGÜCÜ KorcanErdem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24