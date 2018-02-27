Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, sloganını değiştirdi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Menderes Türel, 2014 yerel seçimleri öncesi ve başkan seçildikten sonra da kullandığı \'Antalya\'ya iyi gelecek\' sloganının yerine \'Türkiye güzel, Antalya çok güzel\' sloganını kullanacağını açıkladı. Başkan Türel, \"Ümit ediyorum yeni sloganımızı uzun süre çalan olmaz\" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yeni kullanacağı seçim sloganını açıkladı. 2014 yerel seçimleri öncesi ve başkan seçildikten sonra \'Menderes Türel Antalya\'ya iyi gelecek\', \'Antalya\'ya iyi gelecek\' sloganları ve güneş logosunu kullanan Türel, yeni sloganlarının \'Türkiye güzel, Antalya çok güzel\' olduğunu söyledi. Birkaç gün önceye kadar \'Antalya\'ya iyi gelecek\' sloganını kullanmaya devam eden Menderes Türel, \"Bu gibi belirli sloganlar bir süre kullanıldıktan sonra eskiyor. Yeni bir seçim dönemi yaklaşıyor. Dolayısıyla bu tür sloganları dönem dönem yenilemek gerekliliği söz konusu olduğu için böyle bir çalışma yaptık. Sloganlarımızı başkalarının kullanmasından dolayı aldığımız bir karar değil. Ümit ediyorum yeni sloganımızı uzun süre çalan olmaz\" diye konuştu.

İYİ PARTİ BENZER SLOGAN KULLANDI

İYİ Parti\'nin kurulduğu gün açıkladığı slogan ve logosu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel\'in seçim sloganı ve logosuna benzerliğiyle dikkati çekti. Meral Akşener\'in kurduğu İYİ Parti\'nin logosunda yer alan güneşle, Başkan Türel\'in kullandığı güneş logosunun benzer olduğu görüldü. İYİ Parti\'nin \'İYİ Parti Türkiye\'ye çok iyi gelecek\' sloganı da Türel\'in yakın zamana kadar kullandığı sloganlarla büyük benzerlik taşıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, \'Antalya\'ya iyi gelecek\' sloganı ve logosunu, Türk Patent Enstitüsü\'ne başvurarak Aralık 2015\'te tescil ettirdi.



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