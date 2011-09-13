-Büyükorhan'daki yangın kontrol altında HARMANCIK (A.A) - 13.09.2011 - Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı. Büyükorhan ilçesine bağlı Düğüncüler Köyü hamamı yakınlarında çıkan orman yangınına bir uçak, 4 helikopter ve 16 arazözle müdahale edildi. Balıkesir'in Dursunbey ilçesine de sınır olan köyde orman yolu olmadığı için ekipler yangına çoğunlukla havadan müdahale etti. Havanın kararmasıyla birlikte, yangın söndürme çalışmaları, çevre ilçelerden gelen ekiplerin iş makineleriyle orman içinde yol açmasıyla karadan sürdürüldü. Yangında 5 hektar ormanlık alanın tahrip olduğu bildirildi.