-Büyüklerden hain saldırıya kınama ANKARA (A.A) - 19.10.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Galatasaray,Fenerbahçe, Beşiktaş, Tranbzonspor ve Bursaspor kulüpleri, Hakkari'deki hain saldırıyı kınadı. TFF'nin internet sitesinde ''Acımız büyük'' başlığıyla yayımlanan mesajda, Hakkari'deki terörist saldırının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, ''Şehitlerimize Allah'tan rahmet, başta yakınları olmak üzere, Silahlı Kuvvetler camiası ve tüm Türk halkına başsağlığı diliyoruz'' ifadelerine yer verildi. Galatasaray Kulübünün internet sitesinin açılış sayfasında ''Hain saldırıları nefretle kınıyoruz'' ifadeleri kullanılırken, yayımlanan mesajda şunlar kaydedildi: ''Hakkari'nin Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan alçakça saldırılarda 20'den fazla askerimizin şehit olduğunu, 10'dan fazla askerimizin ise yaralandığını derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bilinmelidir ki ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya yönelik bu hain saldırı, hedeflenen amacına asla ulaşamayacaktır. Terörü bir kez daha nefretle ve şiddetle kınıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz.'' Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde ''Hain terör saldırısını lanetliyoruz'' başlığıyla yayımlanan mesajda, saldırı kınandı. Mesajda, ''Hain terör saldırısını lanetlerken, şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve şehitlerimizin ailelerine başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz'' ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde ''Hain saldırıyı lanetliyoruz'' başlığıyla yayımlanan mesajda, saldırının büyük bir tepki ve üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: ''Dün Bitlis'in Güroymak ilçesinde, 5'i polis 8 vatandaşımızın yaşamını yitirmesine neden olan kalleş bombalı saldırının üzerinden daha 24 saat geçmeden gerçekleşen bu hain saldırıları da lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerin yakınları, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk ulusuna başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz.'' Trabzonspor Kulübünün internet sitesinde 'Lanetliyoruz' başlığıyla yayımlanan açıklamada, şehit haberlerinin üzüntüsünün yaşandığı kaydedilerek, ''Son yılların en ağır terörist saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diliyoruz. Bu vesileyle terörü bir kez daha lanetliyoruz'' ifadeleri kullanıldı. Bursaspor Kulübü, resmi internet sitesinde ''Lanetliyoruz'' başlığıyla yer alan açıklama şöyle: ''Dün gece Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıyı nefretle kınıyoruz. Terörü lanetle ve nefretle kınıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz.''