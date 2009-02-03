Büyüklerden 2008’in son çeyreğinde milyar dolarlık zarar

Avrupa'nın en büyük ikinci petrol şirketi BP, geçen yılın son çeyreğinde 3,3 milyar dolar zarar etti. Motorola ise 4. çeyrekte 3,6 milyar dolar zarar açıkladı.



BP'den yapılan açıklamada, şirketin, 2007 yılı Ekim-Kasım-Aralık dönemini kapsayan 4. çeyrekte 4,4 milyar dolar kar elde ettiği, buna karşılık bu yıl aynı dönemde 3,3 milyar dolar net zarar ettiği bildirildi.



Şirket, geçen yıl 3. çeyrekte 8 milyar dolar kar elde etmişti.



2007 yılında 20,8 milyar dolar olan şirketin net karı, geçen yıl 21,2 milyar dolara yükseldi.



Son çeyrekteki zararda, petrol fiyatlarındaki düşüş etkili oldu.



Motorola, 2007’nin 4. çeyreğinde 100 milyon dolar kar elde etmişti



Motorola, 4. çeyrekte hisse başına 1,57 dolar zarar, toplamda ise 3,6 milyar dolar zarar etti.



Satışlarda düşüş yaşayan telekomünikasyon şirketi, kar payı dağıtımının erteleneceğini ve Mali Üst Yönetici Paul Liska'nın görevden ayrılacağını açıkladı.



Şirketin satışları da 2007'nin söz konusu çeyreğine göre yüzde 26 artarak 7,1 milyar dolar oldu.



Şirket, maliyet azaltıcı önlemlerle 2009 yılında 1,5 milyar dolar tasarruf sağlamayı planladıklarını da bildirdi.



Motorola, 2007 yılı 4. çeyrekte 100 milyon dolar kar elde etmişti.

