Büyükler kayıpsız ilerliyor

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Turkcell Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta yabancı oyuncuları Nonda, Kewell ve Baros attığı iki golle Kocaelispor'u 4-1 mağlup etti. Beşiktaş ise haftanın son maçında Gaziantepspor'u İnönü'de 3-0 yendi. .Beşiktaş Turkcell Süper Lig'de liderlik koltuğunu 1 hafta aradan sonra tekrar devraldı. 4. haftanın son maçında Gaziantepspor'u ağırlayan Beşiktaş, rakibini 3-0 yenmeyi başardı.İnönü Stadı'ndaki maçın ilk 10 dakikasında rakibine baskı kuran Beşiktaş, 3. dakikada Bobo ile 1-0 öne geçti. İlk 15 dakikadaki yüksek tempoda Nobre ile farkı artırma şanslarını kaçıran siyah-beyazlı takım karşısında oyunun kontrolünü eline alan Gaziantepspor ise, rakip kalede Ahmet’le yakaladığı fırsat dışında etkili pozisyon bulamayınca mücadelenin ilk yarısını evsahibi ekip, 1-0 önde tamamladı.Turkcell Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan ve son iki maçta berabere kalan Galatasaray, dördüncü hafta maçında Kocaeli İsmet Paşa Stadı'nda yapılan maçta Kocaelispor'u 4-1 yendi.G.Saray'da Teknik Direktör Michael Skibbe, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle Hasan Şaş'a sağ bekte yer verirken, forvette Baros ve Nonda ikilisine şans tanıdı.