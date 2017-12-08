Büyükler Ferdi Judo Şampiyonası devam ediyor

ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE Judo Federasyonu\'nun 2017 faaliyet programında yer alan Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası\'nda 57 ilden 352 erkek, 196 kadın olmak üzere toplam 568 sporcu mücadele ediyor. Dün başlayan şampiyonanın ilk gününde kadınlar 48, 52, 57 ve 63 ile erkeklerde 60, 66, 73 ve 81 kilolarında mücadeleler yapıldı.

Antalya\'nın Muratpaşa ilçesindeki 10 Bin Kişilik Spor Salonu\'nda dün başlayan Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası\'nın ilk gününde kadınlar, 48, 52, 57 ve 63 ile erkekler ise 60, 66, 73 ve 81 kilolarında mücadele etti. 8 sıklette İstanbul\'dan katılan sporcular 3 birincilik elde ederken, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Iğdır, ve Erzurum illeri de birer birincilik kazandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar: 48 kg 1. Tuğçe Beder (Kocaeli), Gül Kader Şentürk (İstanbul), 3.Nazlıcan Kılıç (Balıkesir), 3. Melisa Çakmaklı (İstanbul)

52 kg 1. İrem Korkmaz (Balıkesir), 2. Büşra Özdek (İstanbul), 3. Damla Çalışkan (Bursa), 3. Rabia Şenyayla (İstanbul)

57 kg 1.Tuğba Zehir (Bursa), 2. Nazlıcan Özerler (İstanbul), 3.Habibe Afyonlu (Balıkesir), 3.Işıl Gençtürk (Trabzon)

63 kg 1.İlayda Seyis (İstanbul), 2. Ümmühan Kabak (İstanbul), 3.Minel Akdeniz (Ordu), 3.Merivan Tankoş (İstanbul)

Erkekler: 60 kg 1.Salih Yıldız (Iğdır), 2. Oğuzhan Özışık (Rize), 3.A.Berkin Özcan (İstanbul), 3. Samet Kumtaş (İstanbul)

66 kg 1. Cengizhan Dönmez (Erzurum), 2. Kasım Erkan (Rize) 3. Ertuğrul Dönmez (Erzurum), 3.Kadir Can Çelik (Kocaeli)

77 kg 1.Murat Bektaş (İstanbul), 2.Hasan Vanlıoğlu (İstanbul), 3.Yusuf Çelik (Konya), 3.Halil Çimen (Balıkesir)

81 kg 1.İlker Güldüren (İstanbul), 2.İslam Abanoz (Antalya), 3.Magomed Ali Çeçenoğlu (Antalya), 3.Furkan Şişçioğlu (Ordu)

Şampiyona bugün kadınlarda 70,78 ve +78 ile erkeklerde 90,100 ve +100 kilolarında yapılacak mücadelelerle sona erecek.

(FOTOĞRAFLI)