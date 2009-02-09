Büyükler düşüşte



Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bu yıl geçen sezona oranla daha başarısız bir performans ortaya koyarken, "üç büyükler" arasında en büyük düşüşü yaşayan takım Fenerbahçe oldu.



Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray takımları bu sezon 19. hafta itibariyle, 2007-08 sezonundan daha az puan toplayıp, puan cetvelinde de daha alt sıralarda yer aldılar. Galatasaray ve Beşiktaş, geçen sezona oranla 5, Fenerbahçe ise 7 puan daha az topladı.



Geçen sezon 19. hafta sonrasında 42 puan toplayan ve 2. sırada bulunan Galatasaray, bu sezon ise ancak 37 puan toplayıp, 3. sırada yer aldı. Beşiktaş ise geçen sezon 40 puan toplayıp puan cetvelinde 4. olurken, bu sezon ise 35 puan toplayabildi. Siyah-beyazlıların sıralamadaki yeri ise değişmedi.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor yenilgisiyle şampiyonluk yolunda büyük bir yara alan Fenerbahçe ise, bu sezon 34 puan toplayıp 5. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler, geçen sezon ise 7 puan daha fazla toplamış ve 41 puanla kendine 3. sırada yer bulmuştu.



Geçen sezon 19. hafta sonunda 43 puanla liderlik koltuğunda bulunan Sivasspor, bu sezon aynı dönemde 41 puana ulaştı ve yine liderlik koltuğunda yer aldı.



Trabzonspor ise geçen sezon 19. hafta sonunda 22 puanla 11. sırada bulunurken, bu sezon büyük bir çıkış yakalayıp 19 puan daha fazla toplayarak 41 puana ulaştı ve averajla 2. sırada şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

