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Ekonomi

Büyükler aralık ayında 57 bin kişiyi attı

Küresel ekonomik kriz nedeniyle, dünyanın önde gelen şirketlerinde sadece Aralık ayının ilk dokuz gününde 57 bin 200 kişi işten çıkartıldı.

09 Aralık 2008 02:00

Küresel ekonomik kriz ve durgunluk nedeniyle, dünyanın önde gelen şirketlerinden, sadece Aralık ayının başından bugüne, 9 günlük sürede, 57 bin 200 kişi işten çıkartıldı.

ABD'de, AT&T, Du Pont, Avis, Dow Chemical, Birleşik Havayolları gibi şirketler başta olmak üzere, Aralık ayının başından buyana 33 bin 400 kişi işten çıkartıldı.

Avrupa'da, İtalya Telekom Şirketi başta olmak üzere 10 bin 300 kişi işini kaybetti.

Asya'da ise Japon ekonomisinin durgunluğa girmesi neticesinde, sadece Sony şirketinden 8 bin kişinin çıkartılacağı bildirildi.

Afrika'da da, madenciliğin önde gelen ismi Lonmin şirketinden 5 bin 500 kişi işten çıkartıldı.

Küresel işten çıkarmalarda, krizden en çok etkilenen bankacılık sektörü önde giderken, Aralık ayındaki işten çıkarmalar ise ağırlıklı olarak reel sektörde gözlemlenmeye başladı.

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