Belediye Başkanı Büyükerşen'e yolsuzluk soruşturması

Eskişehir'de 'Kentsel gelişim projesi' ihalesi ile ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında 10 belediye çalışanı sabah saatlerinden evlerinden gözaltına alındı. İki yıldır sürdüğü belirtilen soruşturma ile ilgili her hangi bir resmi açıklama yapılmazken, Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de ifade vermek üzere savcılığa davet edildi. Evrakların daha önce incelenmesi nedeniyle, operasyon sırasında belediyede arama yapılmadığı ifade edildi.

Büyükerşen: Bana tebligat gelmedi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşan, gazetecilere yaptığı açıklamada kendisine her hangi bir tebligat ulaşmadığını söyledi. Büyükerşen, "Yaptığımız işlerin hepsi Sayıştay'ın denetimlerden geçiyor. 2002 yılından bu yana bize yönelik sistemli soruşturmalar yapılıyor. Her seçim arifesinde de bu tür şeylerle karşılaşıyoruz. Bunlar seçim arifesinde belediyemizi itibarsızlaştırma çabalarıdır. Ayrıca ben soruşturma ile ilgili olarak ifadeye çağırılmadım. Belediye çalışanlarımız evlerinden gözaltına alınmadan önce bazı basın kuruluşlarına da haber verildiği duyumunu aldık" dedi.