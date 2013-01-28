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Belediye Başkanı Büyükerşen'e yolsuzluk soruşturması

Eskişehir'de 10 belediye çalışanı evlerinden gözaltına alındı, Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de ifadeye çağrıldı

28 Ocak 2013 13:09

 

Eskişehir'de 'Kentsel gelişim projesi' ihalesi ile ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında 10 belediye çalışanı sabah saatlerinden evlerinden gözaltına alındı. İki yıldır sürdüğü belirtilen soruşturma ile ilgili her hangi bir resmi açıklama yapılmazken, Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de ifade vermek üzere savcılığa davet edildi. Evrakların daha önce incelenmesi nedeniyle, operasyon sırasında belediyede arama yapılmadığı ifade edildi.

 

Büyükerşen: Bana tebligat gelmedi

 

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşan, gazetecilere yaptığı açıklamada kendisine her hangi bir tebligat ulaşmadığını söyledi. Büyükerşen, "Yaptığımız işlerin hepsi Sayıştay'ın denetimlerden geçiyor. 2002 yılından bu yana bize yönelik sistemli soruşturmalar yapılıyor. Her seçim arifesinde de bu tür şeylerle karşılaşıyoruz. Bunlar seçim arifesinde belediyemizi itibarsızlaştırma çabalarıdır. Ayrıca ben soruşturma ile ilgili olarak ifadeye çağırılmadım. Belediye çalışanlarımız evlerinden gözaltına alınmadan önce bazı basın kuruluşlarına da haber verildiği duyumunu aldık" dedi.

 

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Yılmaz BüyükerşenEskişehirKentsel Gelişim ProjesiyolsuzlukCHP

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