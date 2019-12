Büyükerşen: Virgül hatası bile zulme uğratıyor

T24

Atatürk’ün rozetini taktığını belirten Büyükerşen, “Mazlum, ama mağrur vatandaşlarım” diye başladığı konuşmasında şunları söyledi: “Siz aslında irticalen konuşmama alışıksınız ama beni ilk defa metin okurken göreceksiniz. Ama öyle bir ortamdayız ki, bir tek sözcük ve bir tek virgül bile insanların zulme uğramasına sebep olabiliyor. Dokunulmazlık zırhına sahip olmadığım için tedbirli davranmak zorundayım, bağışlayın.Bilin ki her günümüz kabir azabı şeklinde geçiyor. Tek sıkıntımız engellemeleri değil asılsız şikayet ve iftiralarla da uğraşıyoruz. Müfettişlerin biri gitmeden diğeri geliyor. İftira atıyorlar. Uygunsuz hiçbir uygulama olmadığı ortaya çıkıyor. Kötü davranışlara ve hakaretlere maruz kalıyoruz. Devletin polisi yine sahnede. Ellerinde makineler ve metreler olan kalabalık ekipler haftalardır şehirde dolaşıyor, Eskişehir’de yaptığımız parkların döşeme şartlarında beton duvarlarından ağaçlarından çiçeklerinden elektrik direklerinden tutun da Porsuk üzerinde köprülere kadar, yaptığımız her şeyi sayıyor ölçüyorlar. Herhalde polis polis olalı iktidardan böyle zulüm görmemiştir. Tetikçi TV’ler şimdiden ateşe başladı. Gözü bu kadar kararmış bir iktidar her şeyi göze alabilir.”Porsuk Spor Salon’ndaki katılım töreninde CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve CHP’ye katılan Belediye Başkanı Büyükerşen, el ele tutuşarak halkı selamladı. “Halkın partisinin iktidar olacağını, haramilerden hesap soracağını” söyleyen Kılıçdaroğlu, Büyükerşen için “Ailesinin kucağına, bağrına geldiği için, altı okun çatısı altına geldiği için ona şükranlarımı sunuyorum” dedi.Eskişehir’deki Porsuk Spor Salonu’nda dün düzenlenen törende Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile birlikte 40 kişi CHP’ye katıldı. Katılım törenine katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Geçmişte ANAP’a, DP’ye hatta AKP’ye oy vermiş tüm yurttaşlarımızı, halkın iktidarı için CHP çatısına çağırıyorum” dedi. Kılıçdaroğlu, konuşmasında özetle şunları söyledi:“Adım adım Türkiye’yi geziyoruz. Özgürlük ve demokrasi talebimizi daha yüksek sesle haykırmak için dolaşıyoruz. Dereler, ırmaklar, nehirler akar denizlerde buluşur. Bizim artık bölünme lüksümüz yoktur. Beraber olacağız. Oy alamadıysak bunun suçlusu halk değil biziz. AKP iktidarının kabusunu anlatacağız.Yola çıkarken tek hedefimiz halka hizmet etmekti. Kadına seçme seçilme hakkını CHP verdi şimdi de ekonomik özgürlüğünü vereceğiz. Makarna kuyruğunda bekletmeden aile sigortası ile her ay hesabına para yatıracağız. Ankara ve İstanbul metroları hala bitmedi. Onlar yapamadılar. Hazineden para aldılar ödemediler. Büyükerşen ‘Gölge etmeyin kendim yapacağım’ diyor önüne duvar örüyorlar. 6 ayda bir başvuruyor, izin vermiyorlar.”DSP’den ayrıldıktan sonra, CHP’ye geçen Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in parti rozetini dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı. Büyükerşen, “Bugünden itibaren yeni rozetimi takıyorum. Bu rozeti tanıyorsunuz. Bu rozet Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yakasında taşıdığı rozet” diye konuştu.