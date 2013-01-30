Büyükerşen: Atalay’ın 'soruşturmaya gerek yoktur' imzası var

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, belediyeye yapılan yolsuzluk operasyonuna tepki gösterdi. Yılmaz Büyükerşen, 'Yolsuzluk olmadığı müfettiş raporlarıyla kanıtlanmış bir dosya yeniden açılıyor. İşin garibine bakın ki, o soruşturma dosyasında dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın, ‘soruşturmayı gerektirecek bir durum yoktur’ diye imzası var' dedi.

'Büyükerşen: Beşir Atalay'ın imzası var'

Milliyet Gazetesi yazarı Fikret Bila'nın köşesine taşıdığı Büyükerşen'in açıklamalarında, soruşturmanın 2. kez neden açıldığını ve polisin yaptığı operasyonu anlamlandıramadığını belirten Başkan, şunları söyledi. 'Ben de anlamadım. İki kez soruşturması yapılmış, bir usulsüzlük, yolsuzluk olmadığı müfettiş raporlarıyla kanıtlanmış bir dosya yeniden açılıyor. İşin garibine bakın ki, o soruşturma dosyasında dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın, ‘soruşturmayı gerektirecek bir durum yoktur’ diye imzası var. İçişleri Bakanlığı müfettişleri, iki kez ayrı ayrı bütün detaylarıyla bu iddiaları incelediler ve soruşturmaya mahal olmadığına ilişkin rapor hazırladılar. Bu raporların altında da Bakan’ın imzası var. Şimdi çoktan kapanmış bu dosyayı, savcılık yeniden açıyor. Hal böyle olunca gelişmeyi siyasete bağlamamak mümkün değil. Herhalde seçimler yaklaştı diye belediyeyi, çalışma arkadaşlarımı, beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ben böyle görüyorum.

'Bütün projeler yasalara uygun şekilde yapıldı'

Büyükerşen, Bila'ya yaptığı açıklamanın devamında ise, 'Bizim herkesin takdirini kazanmış Porsuk projemiz var. Kanal projeleri var. Çocuklar için yaptığımız masal dünyası projesi var. Bunlar uygulandı, yaşama geçirildi. 2006 yılında gerçekleşti. Bu projeler için de ihaleler yapıldı. Tamamen yasalara uygun şekilde. Teklif alma usulüyle ihaleler gerçekleşti. Birçok şirket teklif verdi. Bizim belediyenin de şirketi var. İmar Limited diye. O şirket de birçok ihaleye giriyor, aldığı oluyor, alamadığı oluyor. Bizim, Avrupa Kalkınma Bankası kredileriyle yaptığımız projelere de katılmış bir şirkettir. Avrupa Kalkınma Bankası tarafından yeterliliği, başarıları tescil edilmiş bir şirkettir. Kaybettiği ihaleler de olmuştur. Şimdi soruşturulan ihalelere de girmişti.' ifadelerini kullandı.