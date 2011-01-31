Büyükerşen: Ancak Eskişehir isterse CHP'ye geçerim

T24 - DSP'den istifasının istenmesinin asıl nedenini partiyi ve bugünkü yönetimi eleştirmesi olarak gösteren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Pazartesi arkadaşlarımla görüşeceğim ve istifamı resmen yollayacağım" dedi.

DSP'den istifasının istenmesinin asıl nedenini partiyi ve bugünkü yönetimi eleştirmesi olarak gösteren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Pazartesi günü arkadaşlarım ile görüşeceğim ve DSP'ye istifa dilekçemi resmen yollayacağım. DSP'nin yönetimini beğenmiyorum" dedi. Büyükerşen CHP'ye katılıp katılmayacağı yönündeki sorulara ise "Eskişehir halkı derse ki tabi ki geçeceğim. Herhalde başka bir partiye de geçmek mümkün değil. Önümüzdeki haftanın sonuna doğru belli olacak" diye cevap verdi.

Habertürk'ün haberine göre, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, bir toplantı için gittiği Barcelona'dan cumartesi akşamı İstanbul'a döndü. DSP'den istifası istenmesiyle ilgili Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını cevaplandıran Büyükerşen, "Güya Eskişehir'de bir tören düzenlemişim ve DSP Genel Başkanı Masum Türker ve milletvekillerini çağırmamışım. Yok böyle bir şey. Çünkü ben ne bir tören düzenledim ne de bir açılış yaptım. Asıl sebep DSP'yi ve bugünkü yönetimini eleştirmemdir. Maalesef Masum Türker genel başkan olmasaydı, DSP'den istifa etmezdim. DSP'nin yönetimini beğenmiyorum. Ayrıca seçimlere tek başına kazanamayacağını barajı bile aşamayacağını bile bile girmesi de aslında Türkiye'de soldaki düşünce sahiplerinin ve soldaki oy potansiyelinin bölünmesine neden olacaktır''dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden aldığı teklifle ilgili olarak da Büyükerşen şöyle konuştu:

"Evet yurtdışında haberini aldım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir daveti olmuş. Kendisine gösterdiği bu nezaketten dolayı teşekkür ediyorum. Ama bugün için bağımsız durumdayım. Eskişehir halkı derse ki tabi ki (CHP) geçeceğim. Herhalde başka bir partiye de geçmek mümkün değil. Önümüzdeki haftanın sonuna doğru belli olacak."

Yarın arkadaşlarıyla görüşeceğini ve DSP'ye istifa dilekçesini resmen yollayacağını kaydeden Büyükerşen " Öyle istediler öyle olacak. Şu an için bağımsızım ama bundan sonraki siyasi hayatım hangi partide sürecek mi sürmeyecek mi buna Eskişehir halkı karar verecek. Benim seçmenlerim her zaman Eskişehir halkıdır. Eskişehirliler oylarıyla 11 yıldır siyasetin içerisindeyim. Bundan sonrası Eskişehir'deki temaslarımın ardından karar vereceğim" diye konuştu.



