Büyükelçiye suikast düzenlenen gece, haber kanalları neler yaptı?

Milliyet yazarı Sina Koloğlu, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürüldüğü gece haber kanallarının neler yaptığını "Rus Büyükelçisi’ne suikast görüntüsü tam da kanalların ana haber bültenlerinin başladığı zaman diliminde oldu. Takip ettiğim kadarıyla saat 19.14’le 19.19 arasında çok izlenen kanallar ilk aldıkları bilgilerle ART arda yayına girdi. İlk hamleyi 19.14’te FOX yaptı. Fatih Portakal, “Anlat anlat Engin. Dur bir dakika, Kemal’e geçtim” aksiyonunda bir sunum içindeydi. Olayın heyecanı ve ‘anında haberi verme’ telaşı vardı. ATV 19.15’te, Kanal D 19.17, star TV 19.19, Show TV ise iki dakika sonra 19.21’de habere bağlandı" ifadeleriyle anlattı.

Sina Koloğlu'nun "Habere ilk giren kim oldu?" başlığıyla yayımlanan (21 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Rus Büyükelçisi’ne suikast görüntüsü tam da kanalların ana haber bültenlerinin başladığı zaman diliminde oldu. Takip ettiğim kadarıyla saat 19.14’le 19.19 arasında çok izlenen kanallar ilk aldıkları bilgilerle ART arda yayına girdi. İlk hamleyi 19.14’te FOX yaptı. Fatih Portakal, “Anlat anlat Engin. Dur bir dakika, Kemal’e geçtim” aksiyonunda bir sunum içindeydi. Olayın heyecanı ve ‘anında haberi verme’ telaşı vardı. ATV 19.15’te, Kanal D 19.17, star TV 19.19, Show TV ise iki dakika sonra 19.21’de habere bağlandı.

Saldırgan o mu?

Bir fotoğraf ekrana geldi. Yerde yatan biri ve hemen onun arkasında elinde tabanca, takım elbiseli bir genç. Portakal, “Katil olabilir mi?” diye sordu. Ev ahalisi, “Elinde silah ee adamın koruması da yokmuş, katil kesin o” diyerek haberi izledi. “Başka bir saldırı oldu, kurşun elçiye mi isabet etti? Temkinli olmak lazım” diyordu ATV Ankara Haber Müdür Yardımcısı Salim Salimoğlu.

Cem Öğretir, fotoğraf üzerinden; “Silahlı biri duruyor muhtemelen, korumalarından biri” diyordu. Kanal D’de Serdar Cebe bir cinayet filminin çözümündeydi; “Silahlı biri var. Saldırgan mı? Flulaştırılmış biri. Yerde yatan kim? Vuran kim, o elinde silah olan mı?” Kanal D Ankara Muhabiri İrem Akbaş; “Yerde yatanın büyükelçi olup olmadığını söylemek zor” diyordu ilk dakikalarda. Bilmeceyi çözmeye yaklaşan, Star TV oldu. Ankara’dan muhabir Meltem Yarıcı telefonda takım elbiseli, genç birinin elçiye ateş ettiğini görgü tanıklarına dayanarak söylerken, ekrana tam da o görüntü geliyordu. İzlerken, alt metinle görüntü örtüşüyordu. Yani Star TV bir şekilde

işi çözmüştü, saat 19.19 gibiydi.

“Elimizde tek bir kare görüntü var” diyen Nazlı Çelik de noktayı koydu.

Resmi çeken ne zaman konuştu?

Hürriyet muhabiri Haşim Kılıç çekmişti o fotoğrafı. Kendisine ilk ulaşan

Kanal D oldu. (Aynı medya grubundan olunca!) “Evet vuran bu kişiydi”

dediğinde saat 19.36’yı gösteriyordu. Yani resmi olarak ekranda suikastçı, bu saat diliminde açıklanmış oldu.

Zanlı kaçmayı başardı!

Barış Kaya, Show TV’ye 19.21 gibi bağlandığında; “Polis takibinde aranıyor (elçiyi vuran kişi). Uzun boylu, siyah takım elbiseli olduğu söyleniyor, eşkaliyle ilgili

bu yönde bilgiler var. Zanlı kaçmayı başardı ama peşine düşüldü. Çok fazla

ileri gidemeyeceği düşünülüyor. Çünkü olay yeri başkentin merkezinde,

özellikle güvenlik önlemlerinin yoğun alındığı bir nokta” diyordu.

Gecenin en farklı senaryosuydu!