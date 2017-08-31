Büyükelçiliklere yeni atamalar yapıldı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan büyükelçiliklere yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan atama kararlarına göre, Dışişleri Bakanlığı mensubu Büyükelçi, Genel Müdür Mustafa Babür Hızlan, Hırvatistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atandı.

Sudan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev yapan Cemalettin Aydın merkeze alınırken, TBMM Başkanı Başmüşaviri İrfan Neziroğlu'nun bu göreve atanması kararlaştırıldı.