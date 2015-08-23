Büyükelçilikler yeniden açılıyor



İngiltere’nin dört yıldır kapalı olan Tahran’daki Büyükelçiliği'ni açmak üzere İran'a resmi bir ziyaret düzenleyen İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond'un Büyükelçilik binasına ulaştığı bildirildi. Reuters'in haberine göre, Bakan büyükelçiliğin açılışını yaptıktan sonra İngiltere bayrağını göndere çekti.

İran'ın Londra'daki Büyükelçiliği de yine bugün İran ve İngiltere dışişleri bakanlığı üst düzey yetkililerinin katılacağı bir tören ile açılacak. İranlı yetkililerin verdiği bilgilere göre, büyükelçiliklerin açılmasına karşın devletler şimdilik büyükelçi görevlendirmeyecek.

'Büyük ilerleme kaydedildi'

"İran ile ilişkilerde 2011 yılından bu yana büyük gelişme kaydedildi" diyen İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond, Hasan Ruhani'nin 2013 yılının haziran ayında cumhurbaşkanı seçilmesinin ve yaklaşık bir ay önce İran'ın Batı'yla varılan uzlaşma sonucunda nükleer anlaşmayı imzalamasının "çok önemli dönüm noktaları" olduğunu vurguladı.

Tahran'daki Büyükelçilik, 2011 yılında İran'a yönelik yaptırımları protesto eden bir grup göstericinin binaya düzenlediği baskının ardından kapatılmıştı. İngiltere bayrağını indiren protestocular, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in fotoğraflarını parçalamış ve Büyükelçilik binasındaki belgeleri ateşe vermişti. Olay uluslararası toplumun yoğun eleştirisine neden olmuştu.