-Büyükelçilikler tapu dairesi oluyor ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - Dışişleri Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işbirliğiyle aralarında Almanya, İngiltere ve Rusya'nın da bulunduğu 8 ülkedeki Türkiye büyükelçiliklerinde tapu devir işlemleri yapılabilecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili Gökhan Kanal, yaptığı açıklamada, 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun, tapu ve kadastro işlemlerinin yurt dışında da yapılabilmesine olanak sağladığını söyledi. Gayrimenkulün bulunduğu yer dışında devrinin yapılabilmesine imkan sağlayan yönetmeliğin yayımlanmasının ardından Dışişleri Bakanlığı ile işbirliğine gittiklerini belirten Kanal, şu bilgileri verdi: ''İşbirliğine göre, Genel Müdürlüğümüz tarafından önerilen uzman kişiler, belirlenen büyükelçiliklerde 'uzman müşavir' olarak görevlendirilecek. İlk etapta Türkiye'nin Almanya, İngiltere, Yunanistan, Avusturya, İrlanda, Hollanda, Danimarka ve Rusya büyükelçiliklerinde başlatılacak uygulamayla, bu ülkelerdeki iki yabancı ya da iki Türk veya bir Türk ile bir yabancı arasındaki taşınmaz devri kolaylıkla yapabilecek. Yurt dışındaki biriyle Türkiye'deki biri arasındaki devir işlemleri ise aynı evraka imza gerekliliği nedeniyle şu an için üzerinde çalıştığımız nokta. Elektronik imza veya başka bir çözüm yoluyla birlikte uygulamanın bu ayağı da işlerlik kazanacak.'' Ülke seçimlerinde yurt dışındaki Türk nüfusunun yoğunluğu ve Türkiye'de en çok taşınmaz edinen yabancıların ülkelerinin dikkate alındığını vurgulayan Kanal, ''Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile ülkemizde taşınmazı bulunan yabancılar uygulama sayesinde tapu ve kadastro işlemlerini Türkiye'ye gelmeden kendi aralarında yapabilecek. Sadece Almanya'da yaşayan 3 milyona yakın Türk düşünüldüğünde uygulama hem zaman hem de maddi anlamda büyük yararlar sağlayacak'' diye konuştu. Yabancı gerçek kişilerin Türkiye'de en fazla taşınmaz edindiği 5 ilçe: İl İlçe Taşınmaz Sayısı Taşınmaz Alan (m2) Kişi Sayısı ------ ------- --------------- ------------------ ---------- Antalya Alanya 19.444 2.308.286,97 26.391 Aydın Didim 8.466 1.408.754,00 12.195 Muğla Fethiye 5.637 2.035.234,23 8.404 Aydın Kuşadası 3.730 1.301.343,21 4.841 Bursa Yıldırım 2.785 410.459,05 3.200 21 Ekim 2011 itibariyle Türkiye'de en fazla taşınmaz edinen yabancıların ülkeleri, aldıkları taşınmaz sayısı, toplam taşınmaz alanı ve kişi sayısı şöyle: Uyruk Taşınmaz Sayısı Taşınmaz Alan (m2) Kişi Sayısı ------- --------------- ------------------ ----------- Almanya 36.835 49.175.754,88 28.002 İngiltere 25.004 6.765.296,95 35.433 Yunanistan 9.876 2.835.692,81 10.741 Avusturya 6.344 11.786.000,52 4.232