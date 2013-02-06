'Büyükelçilik saldırısı İmralı sürecini engelleyemez'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ni hedef alan intihar saldırısının İmralı görüşmelerini engellemeyeceğini söyledi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico ile ortak basın toplantısında konuyla ilgili bir soruyu cevaplayan Erdoğan, şunları söyledi: “Bu saldırıyla ilgili dışımızda birçok değerlendirmeler, yorumlar yapılıyor. Bu, budur veya yüzde 100 böyledir demek mümkün değil. Şu anda güvenlik güçlerimiz, istihbaratımız ABD’nin de göndermiş olduğu birimlerle müttefik çalışmanın içindeler. Şunu çok açık söylemeliyim. ABD’den gelenlerde de dahil olmak üzere gerek Almanya, gerek Fransa, tüm buralarla yapılan görüşmeler neticesinde bizim İmralı ile yapmış olduğumuz çalışmayı engellemeye yönelik böyle bir adım (olduğu ortaya çıkmış) dahi olsa bu bizim çalışmalarımızı engelleyemez.”

Erdoğan, bu olayın failler zincirini ortaya çıkartmak için çalıştıklarını belirterek şöyle devam etti: “Ortada bir canlı bomba vardır. Kimler yönetmiştir? Nasıl gelmiştir? Nereyle iltisaklıdır. Bunların ortaya çıkarılması lazım. Belli bağlantıları zaten açıklandı. O, ortadadır. Daha önceden nerelerle bağlantılı olduğunu, nereden geldiğini bunlar hep istihbaratımız tarafından da bazı ülkelere bildirilmiştir. Ama ne yazık ki iş hep ucundan tutulduğu için buraya gelmiştir. Biz şu anda kararlı şekilde yolumuza devam ediyoruz, edeceğiz. Terörle mücadeleyi bu işlere kurban etmek istemiyoruz."