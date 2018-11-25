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Büyükelçilik önünde ateş eden 2 kişi gözaltına alındı

Ankara’da Avusturya Büyükelçiliği önünde silahla havaya ateş eden 2 kişi gözaltına alındı

25 Kasım 2018 18:15

Ankara’da Avusturya Büyükelçiliği önünde silahla havaya ateş eden 2 kişi gözaltına alındı.

Avusturya Büyükelçiliği binası önünde sabaha karşı saat 04.00’da 2 kişi havaya ateş etti. Emniyet görevlilerinin başlattığı çalışma sonucu olayı gerçekleştiren şahıslar tespit edilerek gözaltına alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şüphelilerin gece geç saatlere kadar alkol aldığı, alkolün etkisi ile araçla seyir halindeyken havaya ateş ettikleri ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Konuyla ilgili detaylı araştırmanın devam ettiği ifade edildi.

 

ANKARA ,(DHA)-

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