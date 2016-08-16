Büyükelçilerden bir ay 'gecikmeli' Meclis ziyareti

AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, 15 Temmuz darbe girişiminden bir ay sonra Meclis’i ziyaret ederek, saldırıda oluşan enkaza karanfil bıraktılar. Daha sonra büyükelçileri kabul eden Meclis Başkanı İsmail Kahraman büyükelçilere sitemde bulunurken "AB üyesi ülkeler, Türkiye’deki demokratik düzene olan destekleri konusunda iyi bir sınav verememiştir" dedi.

Kahraman şunları söyledi:

“AB, demokratik değerlere sahip çıkan Türkiye ile dayanışma içinde olmak yerine Türkmilletini yalnız bırakmayı tercih etti. Fransa’da gerçekleşen Charlie Hebdo saldırısına verilen tepkilerin ve gösterilen dayanışmanın onda birini dahi göremedik. AB üyesi ülkeler, Türkiye’deki demokratik düzene olan destekleri konusunda iyi bir sınav verememiştir.”

Dönem başkanı kınadı

AB Dönem Başkanı Slovakya’nın Ankara Büyükelçisi Anna Turenicova da darbe girişimini kınamak için Meclis’te olduklarını belirtti. Turenicova, darbe girişiminin ertesi günü yapılan olağanüstü toplantıya katıldıklarını anımsattı. Litvanya Büyükelçisi Audrius Brüzga, Kahraman’a milletin orduya güvenini tekrar kazanması için ne gibi adımlar atılacağını sordu.