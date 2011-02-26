Büyükelçiler Sarkozy'nin tavrını davranışı değerlendirdi!

T24

'Türk gazeteciler ülkesini seviyor



“Terbiyesiz bir adamın oturması. Başka türli izahın imkânı yok. Boyunun kısalığı gibi kompleksleri olan birisi. Türkiye hakkındaki düşünceleri de çok açık. Bunu davranışlarına rahatlıkla yansıtabiliyor.”“Olağan değil, uygun olmadığı yüzde yüz. Ancak Sarkozy’nin karakterinden kaynaklanan bir durum var. Delişmen bir tarzı var.”İnal Batu (Emekli Büyükelçi): “Bunlar Amerikan modası. Herkes onları taklit ediyor. Karşılıklı yapılması halinde bir sakınca yok. Ancak burada görüntü uygunsuz.”Sarkozy, bir Türk gazetecinin Türkiye’nin Ortadoğu’da oynadığı rol ve Fransa’nın, Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkmasıyla ilgili soruya şu ilginç yanıtı verdi: “Gül’ü tebrik ederim. Gazetecileriniz Türk toplumunun geleceğine ne kadar güveniyor. Keşke Fransa’da durum böyle olsaydı. Türkiye’ye koşulsuz bağlısınız ve Türkiye’yi koşulsuz seviyorsunuz, sizi tebrik ederim. Bunu Fransız gazetecilere de söyleyeyim. İnsan ülkesini severek de gazetecilik yapabiliyormuş, çok sempatik buldum sorunuzu bu bağlamda.”