-Büyükelçiler Konferansında terör ele alındı ANKARA (A.A) - 25.12.2011 - Tüm dünyada görev yapan Türk büyükelçilerini bir araya getiren 4. Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde bugün ''Terörle Mücadele'' ve ''Kıbrıs'' konulu oturumlar düzenlendi. Dışişleri Bakanlığında yapılan ''Terörle Mücadele'' oturumunda Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Kamu Güvenliği Müsteşarı Büyükelçi Murat Özçelik, konferans için Türkiye'de bulunan büyükelçilerle bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantıda son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Oturumda terörle mücadelede mevcut çalışmaların kararlı bir şekilde sürdürüleceğinin altı çizildi ve her alanda daha fazla işbirliği ve eşgüdüm yapılmaya devam edileceği vurgulandı. Basına kapalı yapılan oturumun ardından öğleden sonra da ''Kıbrıs'' konulu oturum düzenlendi. Bu oturumda ise Kıbrıs konusunda mevcut durum değerlendirmesi yapıldı. Lefkoşa, New York ve diğer uluslararası kuruluşlardan gelen temsilciler değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs görüşmeleri konusundaki tavrına destek vurgulandı ve ayrıca Rum tarafındaki iç siyasi gelişmeler ele alındı.