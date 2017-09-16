Büyükelçiler Gaziantep'te tarih yolculuğunda

Eyyüp BURUN- Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP\'in, en çok ihracat yaptığı 75 ülkenin büyükelçileri ve aileleri Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri(GAİB) tarafından organize edilen \'Büyükelçiler Gaziantep Buluşması\' etkinliği kapsamında kentin tarihi mekanlarını ziyaret etti.

Kentin tanıtımına yönelik düzenlenen \'Büyükelçiler Buluşması\' çerçevesinde hazırlanan iki günlük programda, kentin zengin tarihi ve turistik dokusu, yurt dışından gelen misafirlere tanıtıldı. Geziye katılan 75 ülkeden 171 kişilik heyet ilk olarak Zeugma Mozaik Müzesi\'ni ziyaret etti. Heyet daha sonra Kültür Yolu gezisi programı ile Bakırcılar çarşısı, Almacı pazarı, tarihi Tahmis Kahvesi ve Şehreküstü Konaklarını gezerek ilgili bilgiler aldı. Eğlenceli anların yaşandığı gezide, büyükelçiler ve aileleri sıra gecesi ekiplerinin çalıp söylediği Gaziantep türkülerine alkışlarla eşlik ederek, tezgahlarda bakır işledi. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, gezinin ihracat kenti Gaziantep\'in tanıtımına büyük katkı sağlayacağını ifade ederek şöyle dedi:

\"4 yıldır Türkiye\'nin tarihini ve doğal güzelliklerini, Türkiye\'de görev yapan büyükelçi ve yabancı misyon şeflerinin ziyaret etmelerini sağlıyoruz. İlk yıl Mardin, daha sonra Trabzon ve Çanakkale\'nin ardından şimdi de Gaziantep\'teyiz. Amacımız, ülkemizin turizm potansiyelini bütün dünyaya tanıtabilmek. Biliyorsunuz büyükelçiler her ülkenin o ülkedeki en üst düzey temsilcisidir. Buraya heyeti resmi bir toplantı için getirmiyoruz, sosyal bir ortamda eşleri ve çocuklarıyla tamamen samimi bir gezi olarak organize ediyoruz. Heyetin gezip gördüklerini kendi ülkelerinde anlatmalarını arzuluyoruz. Ayrıca biliyorsunuz bizim ana konumuz ihracat. Bu ülkelere de ihracat yapıyoruz. Şu anda dünyada ihracat yapmadığımız ülke yok. İhracat yaptığımız ülkelerde de zaman zaman küçük de olsa sıkıntılar, sorunlar oluyor. Büyükelçiler ve yabancı misyon şefleriyle oluşturduğumuz bu samimiyet sayesinde, bu sorunları çok kolaylıkla çözüyoruz.\"



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