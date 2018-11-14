Büyükelçi Yalçın: Brexit Türkiye için kilit rol oynamıyor

Aynur Tattersall / Londra, 14 Kasım (DHA) - Türkiye’nin Birleşik Krallık Büyükelçisi Ümit Yalçın, Birleşik Krallık\'ın Avrupa Birliği’nden (AB) çıkışının (Brexit) Türkiye için kilit rol oynamadığını, Türkiye’nin birçok alternatifi olduğunu söyledi.

“Biz ne olacağız sorusu akla gelebilir” diyen Yalçın, Türkiye’nin Birleşik Krallık ile ilişkilerinin yalnızca AB bağlamında olan ilişkiler olmadığını, AB yokken de iki ülke arasında sıkı ilişkilerin olduğunu ve AB olmadan da yakın ve yoğun ilişkilerin devam edeceğini söyledi.

Türkiye’nin Birleşik Krallık\'ın AB’den çıkış sürecinde konuyu yakından takip ettiğini isöyleyen Yalçın, bunun önemli sebebinin, Türkiye’nin Birleşik Krallık ile olan yoğun ilişkileri ve bu ilişkilerin Brexit sonrasında da artarak sürecek olması olarak değerlendirdi.

Birleşik Krallık\'ın Çarşamba günü yapacağı kritik görüşme öncesinde DHA’nın sorularını yanıtlayan Yalçın, Türkiye İngiltere ilişlilerinin çok sağlam mekanizmalara bağlanmış durumda olduğunu ve ilişkilerin nasıl daha da ilerletilebileceği üzerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti ve ekledi:

“Türkiye, Birleşik Krallık ilişkilerine ve işbirliğine önem veriyor, buna inanıyor. Burada Birleşik Krallık\'ın kendi müzakere sürecini kendisinin tamamlayıp, geleceğini AB ile şekillendirmesi bizim için önemli, biz ona bakıyoruz. Türkiye bakımından kazanımlı yeni fırsatların doğacağı bir dönem bekliyorum”.

Büyükelçi Yalçın, “Her an bir mütakabat haberi duyabiliriz. Bundan sonra iki taraf AB ve Birleşik Krallık kendi içlerinde bu varılması muhtemel anlaşmayı oylayıp onaylayacaklar. O da birkaç aylık bir süreç olacak, ondan sonra biz bunu göreceğiz.

“Ama bu sırada biz Birleşik Krallık\'ın AB’den çıkışı nasıl olacak diye beklemiyoruz. Süreci izliyoruz ve tabii ki önem veriyoruz ama biz kendi çalışmalarımızı, aktivitelerimizi, işbirliği olanaklarımızı yaşatıyoruz, sürdürüyoruz.

“Ben önümüzdeki dönemin Türkiye Birleşik Krallık ilişkileri bakımından yeni fırsatların yeni kazanım alanlarının çıkacağı bir dönem olarak görüyorum. Özellikle Türkiye’ye yönelik bizim İngiltere’ye ihracatımız olsun Birleşik Krallık\'ın Türkiye’ye yatırımları olsun, turizm, savunma sanayi olsun, birçok konuda Türkiye bakımından kazanımlı yeni fırsatların doğacağı bir dönem bekliyorum.”

Birleşik Krallık AB’den çıktıktan sonra tekrar bu ülkeye gelmek iş kurmak isteyen vatandaşlarımızla ilgili neler olacağı konusunda da değinen Yalçın; “Bu konuda Birleşik Krallık\'ın AB ile varacağı ya da varamayacağı anlaşma ve onunla ilgili süreç belirleyici olacak. Ama biz yine o süreci beklemeden yaptığımız çalışma gurubu toplantılarında alternatifli; anlaşmalı olursa ya da anlaşmasız olursa nasıl insanlarımızın haklı hukuklu birşekilde buraya gelmek isteyenlerin iş kurmak isteyenlerin geleceği nasıl olur bunu şekillendirmeye çalışıyoruz. Bu, Birleşik Krallık\'ın AB ile ilişkisinin geleceğine bağlı olacak bir çalışma. Öte yandan Türkiye Birleşik Krallık ilişkilerinin çok derin bir geçmişi var, birçok mekazma işliyor. Aramızda birçok bakan ve ilgili kurum arasında yürüyen çalışmalar var” dedi. (Fotoğraflı)

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