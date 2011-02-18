-BÜYÜKELÇİ UTKAN'A "LEGION D'HONNEUR" MADALYASI ANKARA (A.A) - 17.02.2011 - Fransa'da Türkiye Mevsimi Organizasyon Komitesi Eşbaşkanı Büyükelçi Necati Utkan'a Fransız devlet nişanı "Chevalier dans l'Ordre National de la Legion d'Honneur" madalyası verildi. Fransa Büyükelçiliği Konutunda düzenlenen törende madalyasını Utkan'a takdim eden Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Bernard Emie, yaptığı konuşmada, Napoleon Bonaparte tarafından 1802 yılında imzalanan bir kararnameyle ihdas edilen madalyanın üstün başarılarda bulunanları ödüllendirmek üzere verildiğini söyledi. Fransa'nın bu nişanla "büyük bir diplomatı, bir hümanisti, frankofoniye kalben ve aklen bağlı bir kişiyi, Fransa ile Türkiye arasındaki dostluğun yılmaz öncüsünü, bir yıl kadar önce sona eren Fransa'da Türkiye Mevsimi'nin olağanüstü başarısına büyük katkılarda bulunmuş organizasyon komitesi eşbaşkanını ödüllendirdiğini" ifade eden Emie, Fransa'da Türk Mevsimi etkinliğinin Utkan'ın gayretleri sayesinde Fransa'da 100'den fazla kentte en iyi klasik ve çağdaş Türk eserlerinin mükemmel bir panoramasını ortaya koyduğunu söyledi. Emie, "Halk nezdindeki bu hatırı sayılır başarı ülkelerimiz arasındaki bağların canlılığını ve Fransızların Türkiye için 5 yüzyıldır besledikleri derin ilgiyi ortaya koydu. Fransa Türkiye ilişkilerinin zenginliğini yalnızca Avrupa konusundaki görüş ayrılıklarına indirgemek isteyenlere bundan güzel cevap verilebilir mi?" diye konuştu. Etkinliğin aynı zamanda siyasi bir başarı da kazandığını dile getiren Emie, etkinliğin açılışında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Fransa'yı ziyaret ettiğini, bunun 10 yıldır ülkeye bir Türk Cumhurbaşkanı tarafından yapılan ilk ziyaret olduğunu kaydetti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da etkinliğin kapanışı için Fransa'ya geldiğini belirten Emie, birçok üst düzey yetkilinin Fransa'ya yaptığı ziyaretlerin de etkinliğe damgasını vurduğunu kaydetti. Utkan'ın etkinliğin organizasyonu sırasında "doğal zarafeti, ileri görüşlülüğü ve geri planda kalma hassasiyetini" gösterdiğini dile getiren Emie, bu niteliklerin bazı kararsızlıkların aşılmasını sağladığı gibi Utkan'ı "olağanüstü ve eşsiz bir Türk diplomat" yaptığını ifade etti. Emie, Necati Utkan'ın çalışmaları ile Türkiye ile Fransa arasında daima bir pasör olduğunu, eskiye dayanan verimli bir işbirliği hizmetinde ülkeleri birbirine bağlayan çok özel ve güçlü bağın yılmaz öncüsü olduğunu belirterek, Fransa'nın Utkan'a ne çok şey borçlu olduğunu bildiğini dile getirdi. "Bu nedenlerden ötürü, Fransa'da Türk Mevsimi'nin başarısına yaptığınız katkılardan ve daha geniş anlamda Fransa-Türkiye ilişkilerinin hizmetindeki çalışmalarınızdan ötürü, Cumhurbaşkanı, benim ve Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı'nın tavsiyesi üzerine, sizi Chevalier dans l'Ordre de la Legion d'Honneur madalyasıyla taltif ederek, Fransa Cumhuriyeti size olan minnetini ifade etmeye karar verdi" diye konuşan Emie, Utkan'a madalyasını taktı. Büyükelçi Utkan da, kendisini basit bir er gibi hissettiğini, ait olduğu ordunun ise Fransız kültür ve edebiyatının büyük isimleri olduğunu söyledi. Utkan, "Bu ordu kısa bir süre önce Fransa'da Türkiye Mevsimini kazanmıştır ve o yüzden bütün kalbimle bu savaşta ekip ruhuyla beraber savaşmış olanlara çok teşekkür etmek isterim" dedi.