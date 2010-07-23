-BÜYÜKELÇİ TÜRKMEN'İN ŞANSIZLIĞI MUĞLA (A.A) - 23.07.2010 - Muğla'da bir gün önce meydana gelen trafik kazasında eşi ile birlikte yaralanan Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Ömer Kaya Türkmen'i, tedavilerinin tamamlanmasının ardından havalimanına götüren otomobil de kaza yaptı. Kazada, araçta bulunan Muğla Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürü Engin İlgün yaralandı. Denizli'nin Kale ilçesi ile Muğla arasında dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan Büyükelçi Türkmen ile eşi tedavi gördükleri Muğla Devlet Hastanesinden taburcu edildi. Türkmen ve eşi, Milas-Bodrum Havalimanı'na gitmek üzere Muğla Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesine ait araçla yola çıktı. Polis memuru Durmuş Çam'ın idaresindeki 48 EU 002 plakalı otomobille, Mehmet Kayrak'ın kullandığı 42 SG 773 plakalı araç, Milas Üçyol Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada, büyükelçi ile eşine eşlik eden Muğla Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürü Engin İlgün yaralandı. Sürücüler ile Türkmen çifti kazayı yara almadan atlattı. İlk müdahaleyi büyükelçinin eşi Nurdan Türkmen'in yaptığı İlgün, ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Büyükelçi ve eşi kazadan sonra Muğla Emniyet Müdürlüğüne ait başka bir araçla havalimanına gönderildi.